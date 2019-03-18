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18.03.19 12:26

Социальные пенсии в РФ проиндексируют с 1 апреля на 2%

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
18 марта. Interfax-Russia.ru - Правительство РФ индексирует социальные пенсии на 2% с 1 апреля этого года.

Соответствующее постановление за подписью премьера РФ Дмитрия Медведева размещено в понедельник на официальном сайте для публикации нормативных правовых актов.

"Утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2019 г. социальных пенсий в размере 1,02", - говорится в тексте документа.

Также стало известно, что Комитет Госдумы по труду и социальной политики на заседании в понедельник рекомендовал принять во втором чтении законопроект о доплатах к пенсиям неработающих пенсионеров сверх прожиточного минимума.

Вопрос о справедливом повышении пенсии для ряда пенсионеров поставил президент Владимир Путин, который в Послании Федеральному собранию поручил пересмотреть правила повышения пенсии для таких пенсионеров.

С 1 января 2019 года сложилась ситуация, при которой ряд пенсионеров, которые получили доплату до прожиточного минимума, не ощутили обещанного повышения пенсии в среднем на 1 тысячу рублей, поскольку это повышение было засчитано вместо соцдоплаты до прожиточного минимума. На практике эти пенсионеры не увидели реального повышения пенсии. Президент поручил исправить ситуацию, после чего правительство внесло на рассмотрение Госдумы соответствующий законопроект.

Ко второму чтению была рекомендована к принятию поправка о единой методике расчета прожиточного минимума при формировании пенсий малообеспеченным пенсионерам.

Ранее на встрече с руководством Госдумы председатель правительства Дмитрий Медведев поддержал эту поправку.

В первом чтении законопроект был принят 12 марта, во втором чтении планируется рассмотреть его 19 марта, в третьем - 21 марта. Таким образом, законопроект будет готов для рассмотрения Советом Федерации 27 марта.

Ранее заместитель главы Минтруда Андрей Пудов отметил, что пенсионеры, которым общие пенсионные выплаты не были реально повышены с 1 января 2019 года, получат надбавку задним числом в мае-июне.

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