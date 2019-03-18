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Гендиректор петербургского "Водоканала" отправлен в отставку

© РИА Новости. Алексей Никольский
18 марта. Interfax-Russia.ru - Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов отправил в отставку генерального директора ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" Евгения Целикова, сообщает пресс-служба администрации Петербурга в понедельник.

Материалы проверки предприятия Контрольно-счетной палатой Санкт-Петербурга направлены в правоохранительные органы.

12 февраля 2019 года вице-губернатор, отвечающий за решение вопросов энергетики и тарифного регулирования, Максим Шаскольский в ходе городской межведомственной комиссии пообещал передать материалы проверки Контрольно-счетной палаты "Водоканала" в правоохранительные органы.

Контрольно-счетная палата Петербурга проверяла ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" в течение полугода в 2018 году. Из отчета проверяющих следует, что в последние годы у предприятия постоянно росли дебиторская (за два года на 32,3%) и кредиторская (за два года на 8,9%) задолженности. С учетом длительности оборота последней аудиторы даже предположили, что у предприятия "имеются риски отвечать признакам банкротства".

Основной причиной роста долгов аудиторы называют лизинг. По данным КСП, только за 2016 год в результате вынужденных заимствований "Водоканал" произвел неэффективные расходы не менее, чем на 100 млн рублей.

Кроме того, по нескольким договорам лизинга "Водоканал" заключал дополнительные соглашения и продлевал сроки лизинга, соответственно увеличивая количество платежей.

Среди работ, которые выполнялись посредством лизинга, была модернизация систем водоснабжения на территории Валаамского монастыря. Как посчитали аудиторы, петербургское предприятие нарушало закон, так как снабжало водой монахов за пределами территории Петербурга и Ленинградской области, хотя устав организации такого не предусматривает.

Другой претензией проверяющих из КСП стало заключение договоров "Водоканалом" на услуги по подготовке финансовой отчетности, организации медицинских услуг, страхованию и питанию на сумму 525 млн с единственными поставщиками. По мнению аудиторов, таким образом предприятие оплатило эти заказы на максимально невыгодных условиях.

Итогом проверки также стала претензия к тратам на благотворительность. В общей массе КСП зафиксировало 23 млн рублей, отправленные на цели, не относящиеся к благотворительной деятельности.

Не понравилось аудиторам политика "Водоканала" по сдаче помещений в аренду. Как посчитали в КСП, 44 объекта недвижимости предприятие предоставило сторонним организациям бесплатно. В основном речь идет о трех компаниях, которые в качестве подрядчиков оказывали услуги общепита или охраны. Сумма недополученных доходов - как минимум 33 млн рублей. Кроме того, еще 25 мест "Водоканал" предоставил безвозмездно для компаний, разместивших на территории предприятия банкоматы и автоматы по продаже кофе и снэков.

Е.Целиков, ранее занимавший должность заместителя генерального директора, занял должность генерального директора ГУП 6 октября 2016 года, сменив на посту Феликса Кармазинова, который возглавлял "Водоканал Санкт-Петербурга" почти 30 лет.

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