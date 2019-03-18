Северный флот отправит на парад в Кронштадте крейсер и две подлодки

18.03.19 12:31

© РИА Новости. Александр Гальперин

18 марта. Interfax-Russia.ru - Северный флот отправит на главный военно-морской парад, который состоится в Кронштадте, отряд кораблей, в составе которого будет ракетный крейсер и атомная подлодка, сообщил командующий флотом адмирал Николай Евменов.

"Традиционно подводники Северного флота примут участие в Главном военно-морском параде на Кронштадтском рейде. Летом в Балтийское море направится отряд боевых кораблей во главе с ракетным крейсером "Маршал Устинов" и, как в предыдущие годы, в его составе будет атомный подводный ракетный крейсер, а также дизель-электрическая подводная лодка", - сказал он журналистам.

Ожидается, что главный военно-морской парад состоится в Кронштадте в день ВМФ России - 28 июля.