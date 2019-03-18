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18.03.19 12:32
Защита рассчитывает на оправдание главы чеченского "Мемориала" Титиева
"С моей точки зрения самым разумным решением был бы оправдательный приговор. Но как поступит суд, можно только предполагать", - сообщил "Интерфаксу" адвокат О.Титиева Петр Заикин.
Он также допустил, что "компромиссным вариантом будет возвращение дела прокурору". По мнению адвоката, основания для этого имеются.
П.Заикин отметил, что в случае обвинительного приговора защита намерена обжаловать его в вышестоящей инстанции.
"Наша позиция основана не только на невиновности О.Титиева, нашей задачей также было доказать широкой общественности абсурдность его обвинения. Вторая задача была выполнена на 100%, а как первая - мы узнаем через несколько часов", - добавил адвокат.
Он предположил, что на оглашение приговора у суда уйдёт несколько часов.
В понедельник Шалинский городской суд огласит О.Титиеву приговор. Правозащитник обвиняется в хранении наркотиков в крупном размере (ч.2 ст. 228 УК РФ).
Согласно фабуле дела, О.Титиев без цели сбыта в неустановленном в ходе следствия месте не позднее 10:47 9 января 2018 года при неустановленных обстоятельствах приобрел каннабис (марихуана) массой не менее 207,84 грамма, который был обнаружен у него при осмотре в машине.
В ходе прений сторон государственное обвинение попросило судью Мадину Зайнетдинову признать О.Титиева виновным и назначить ему наказание в виде четырех лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в 100 тыс. рублей.
В свою очередь, адвокаты Марина Дубровина, Петр Заикин и Илья Новиков попросили суд вынести правозащитнику оправдательный приговор.
В последнем слове О.Титиев поблагодарил всех, кто его поддерживал, попросил прощения у своей семьи и близких за страдания, которые они перенесли в связи с уголовным делом, и отметил, что процесс "побил рекорд лицемерия и цинизма".
Правозащитник настаивает, что наркотики ему подбросили полицейские, а уголовное преследование инициировали власти Чечни, чтобы воспрепятствовать работе "Мемориала" в регионе.
О.Титиев с санкции суда находится под арестом с 11 января 2018 года.
В его поддержку выступали множество общественных деятелей и правозащитных организаций по всему миру.
В то же время глава республики Рамзан Кадыров заявлял, что "в Чечне никто не радуется, что Титиев оказался под следствием", однако, по его словам, "его проблемы не имеют никакого отношения к правозащитной деятельности, если даже он состоит во всех подобного рода организациях мира", поскольку "он привлекается к ответственности по подозрению в хранении наркотических веществ".
Р.Кадыров также заявлял, что "Титиев никогда ни одного человека публично не защищал, на правозащитную тематику в прессе не выступал, не обращался в местные или республиканские органы власти, правоохранительные структуры по вопросам защиты граждан, никому не говорил, что сотрудничает с правозащитной организацией".
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