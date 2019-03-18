Сделка на миллиарды: Египет подписал контракт на поставку российских Су-35
  
Обратно на волю: голливудские звезды просят Путина освободить узников "китовой тюрьмы"
   
Больше челябинского: крупный астероид пролетит на расстоянии около 300 тысяч километров от Земли
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
12.03.19   16:52

14.12.18   16:51
 
Главные события
18.03.19 12:32

Защита рассчитывает на оправдание главы чеченского "Мемориала" Титиева

© РИА Новости. Максим Богодвид
18 марта. Interfax-Russia.ru - Защита руководителя чеченского представительства правозащитного центра "Мемориал" Оюба Титиева надеется, что суд оправдает его по делу о хранении наркотиков и готова обжаловать приговор, если он будет обвинительным.

"С моей точки зрения самым разумным решением был бы оправдательный приговор. Но как поступит суд, можно только предполагать", - сообщил "Интерфаксу" адвокат О.Титиева Петр Заикин.

Он также допустил, что "компромиссным вариантом будет возвращение дела прокурору". По мнению адвоката, основания для этого имеются.

П.Заикин отметил, что в случае обвинительного приговора защита намерена обжаловать его в вышестоящей инстанции.

"Наша позиция основана не только на невиновности О.Титиева, нашей задачей также было доказать широкой общественности абсурдность его обвинения. Вторая задача была выполнена на 100%, а как первая - мы узнаем через несколько часов", - добавил адвокат.

Он предположил, что на оглашение приговора у суда уйдёт несколько часов.

В понедельник Шалинский городской суд огласит О.Титиеву приговор. Правозащитник обвиняется в хранении наркотиков в крупном размере (ч.2 ст. 228 УК РФ).

Согласно фабуле дела, О.Титиев без цели сбыта в неустановленном в ходе следствия месте не позднее 10:47 9 января 2018 года при неустановленных обстоятельствах приобрел каннабис (марихуана) массой не менее 207,84 грамма, который был обнаружен у него при осмотре в машине.

В ходе прений сторон государственное обвинение попросило судью Мадину Зайнетдинову признать О.Титиева виновным и назначить ему наказание в виде четырех лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в 100 тыс. рублей.

В свою очередь, адвокаты Марина Дубровина, Петр Заикин и Илья Новиков попросили суд вынести правозащитнику оправдательный приговор.

В последнем слове О.Титиев поблагодарил всех, кто его поддерживал, попросил прощения у своей семьи и близких за страдания, которые они перенесли в связи с уголовным делом, и отметил, что процесс "побил рекорд лицемерия и цинизма".

Правозащитник настаивает, что наркотики ему подбросили полицейские, а уголовное преследование инициировали власти Чечни, чтобы воспрепятствовать работе "Мемориала" в регионе.

О.Титиев с санкции суда находится под арестом с 11 января 2018 года.

В его поддержку выступали множество общественных деятелей и правозащитных организаций по всему миру.

В то же время глава республики Рамзан Кадыров заявлял, что "в Чечне никто не радуется, что Титиев оказался под следствием", однако, по его словам, "его проблемы не имеют никакого отношения к правозащитной деятельности, если даже он состоит во всех подобного рода организациях мира", поскольку "он привлекается к ответственности по подозрению в хранении наркотических веществ".

Р.Кадыров также заявлял, что "Титиев никогда ни одного человека публично не защищал, на правозащитную тематику в прессе не выступал, не обращался в местные или республиканские органы власти, правоохранительные структуры по вопросам защиты граждан, никому не говорил, что сотрудничает с правозащитной организацией".

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  18.03.19 15:48
Суд отказал в удовлетворении иска о запрете в Москве противогололедных реагентов
.
  18.03.19 14:23
В Госдуме рассчитывают, что Топилин выступит перед депутатами успешнее Орешкина
.
  18.03.19 12:51
Ярмарки выходного дня в Москве возобновят работу с 5 апреля
.
  18.03.19 10:14
Дом с жар-птицами в центре Москвы признали памятником архитектуры
.
  18.03.19 09:09
Часы работы Московского зоопарка изменятся с апреля
.
  15.03.19 14:53
Столичные застройщики досрочно выполнили квартальный план по вводу жилья
.
  15.03.19 10:08
Врачи дают положительные прогнозы по здоровью столичной "девочки-маугли"
.
  15.03.19 09:53
Третьяковка представит современную интерпретацию творчества Репина на его ретроспективе
.
  15.03.19 09:02
Арестованным после керченского инцидента украинским морякам назначили психиатрическую экспертизу
.
  14.03.19 17:16
Здания, освобождаемые ведомствами при переезде в "Москву-Сити", могут стать культурными и образовательными центрами


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket