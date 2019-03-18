Количество заболевших корью в Нижегородской области выросло до 16 человек

18.03.19 12:36

© РИА Новости. Илья Питалев

18 марта. Interfax-Russia.ru - Новые случаи заболевания корью отмечены в Нижегородской области в марте.

Представитель регионального управления Роспотребнадзора сообщил агентству "Интерфакс-Поволжье" в понедельник, что в настоящее время в области зафиксировано 16 подтвержденных случаев заболевания корью.

"Семь заболевших - дети", - сказал он.

4 марта сообщалось об 11 заболевших, шесть из которых - дети. Случаи заболевания были выявлены в Нижнем Новгороде, Кстово и Дзержинске.

Управление Роспотребназора по Нижегородской области сообщает, что также в настоящее время проводятся противоэпидемические мероприятия в лицее N 40 Нижнего Новгорода "в связи с подозрением на случай заболевания корью у учащегося лицея". Ребенок не был привит от этой болезни.

Сейчас в учебном заведении проводятся медицинские осмотры и наблюдение за контактными, а также вакцинация лиц, не привитых против кори. Кроме того, с 16 марта в лицей запрещен допуск лиц, не имеющих документальное подтверждение о перенесенном заболевании корью или о наличии прививок против кори.

Управление Роспотребнадзора отмечает, что в настоящее время в Нижегородской области вакцина против кори имеется в достаточном количестве: в регион поступило порядка 7 тысяч доз взрослой вакцины и порядка 13 тысяч доз детской вакцины. Привиться можно бесплатно в поликлинике по месту жительства или платно в вакцинальных центрах.

Ранее сообщалось, что в 2018 году в Нижегородской области было зафиксировано всего четыре случая заболевания корью.