Сделка на миллиарды: Египет подписал контракт на поставку российских Су-35
  
Обратно на волю: голливудские звезды просят Путина освободить узников "китовой тюрьмы"
   
Больше челябинского: крупный астероид пролетит на расстоянии около 300 тысяч километров от Земли
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
12.03.19   16:52

14.12.18   16:51
 
Главные события
18.03.19 12:48

Должникам предлагают оставить прожиточный минимум, но не всем

© РИА Новости. Наталья Селиверстова
18 марта. Interfax-Russia.ru - Минэкономразвития предлагает оставлять гражданам не менее прожиточного минимума после взыскания долгов по исполнительным листам, но такая гарантия не будет действовать при удержании задолженности по алиментам, коммунальным услугам, штрафам и налогам. Документ разослан на согласование в заинтересованные ведомства, рассказал "Интерфаксу" источник, знакомый с документом.

Минэкономразвития доработало анонсированные весной 2018 года поправки в законы "Об исполнительном производстве", "О прожиточном минимуме в Российской Федерации", "О страховых пенсиях" и "О несостоятельности (банкротстве)", в Трудовой кодекс РФ. Тогда министерство предложило оставлять гражданам не менее прожиточного минимума от их доходов при взыскании долгов. По его мнению, "чрезмерно жесткий подход к взысканию долгов может приводить к развитию теневого сектора рынка, что имеет существенно более пагубное влияние на экономику, чем потери отдельных кредиторов".

В ходе доработки законопроектов эта идея в них сохранилась. Но разработчики уточнили, что в расчет будет приниматься размер прожиточного минимума, установленный в регионе во втором квартале предыдущего года. Поскольку он разнится по субъектам РФ, то работодатели должников будут руководствоваться параметрами, которые утверждены в регионе своего нахождения. Аналогичное правило предлагается для банков и их филиалов, в которых открыты счета у должника.

Помимо этого, авторы проекта намерены ограничить перечень случаев, когда гражданам-должникам гарантируется сохранение прожиточного минимума. Предлагается не распространять эту гарантию, в частности, на случаи взыскания по исполнительным листам за долги по алиментам, административным и судебным штрафам, по жилищно-коммунальным услугам, иным требованиям по обязательным платежам в бюджет и во внебюджетные фонды. Однако проект разрешает судам отступать от этого правила. Также суды по ходатайству должников будут вправе с учетом необходимых им расходов увеличить сумму, которую нельзя взыскать.

Согласно доработанному проекту, сотрудники службы судебных приставов будут сразу возвращать взыскателям исполнительные листы без возбуждения исполнительного производства, если выяснят, что доходы должника не превышают прожиточный минимум и у него отсутствует имущество, на которое можно наложить взыскание, например, автомобиль. Такую информацию служба будет получать в электронном виде от налоговых органов, кредитных организаций, ГИБДД, управлений Росреестра в течение пяти дней с момента запроса. Взыскатель сможет повторно обратиться к приставам, если у него будут сведения об изменении имущественного положения должника.

Предполагается, что изменения вступят в силу через полтора года после официального опубликования закона.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  18.03.19 15:48
Суд отказал в удовлетворении иска о запрете в Москве противогололедных реагентов
.
  18.03.19 14:23
В Госдуме рассчитывают, что Топилин выступит перед депутатами успешнее Орешкина
.
  18.03.19 12:51
Ярмарки выходного дня в Москве возобновят работу с 5 апреля
.
  18.03.19 10:14
Дом с жар-птицами в центре Москвы признали памятником архитектуры
.
  18.03.19 09:09
Часы работы Московского зоопарка изменятся с апреля
.
  15.03.19 14:53
Столичные застройщики досрочно выполнили квартальный план по вводу жилья
.
  15.03.19 10:08
Врачи дают положительные прогнозы по здоровью столичной "девочки-маугли"
.
  15.03.19 09:53
Третьяковка представит современную интерпретацию творчества Репина на его ретроспективе
.
  15.03.19 09:02
Арестованным после керченского инцидента украинским морякам назначили психиатрическую экспертизу
.
  14.03.19 17:16
Здания, освобождаемые ведомствами при переезде в "Москву-Сити", могут стать культурными и образовательными центрами


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket