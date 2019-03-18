Должникам предлагают оставить прожиточный минимум, но не всем

18.03.19 12:48

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

18 марта. Interfax-Russia.ru - Минэкономразвития предлагает оставлять гражданам не менее прожиточного минимума после взыскания долгов по исполнительным листам, но такая гарантия не будет действовать при удержании задолженности по алиментам, коммунальным услугам, штрафам и налогам. Документ разослан на согласование в заинтересованные ведомства, рассказал "Интерфаксу" источник, знакомый с документом.

Минэкономразвития доработало анонсированные весной 2018 года поправки в законы "Об исполнительном производстве", "О прожиточном минимуме в Российской Федерации", "О страховых пенсиях" и "О несостоятельности (банкротстве)", в Трудовой кодекс РФ. Тогда министерство предложило оставлять гражданам не менее прожиточного минимума от их доходов при взыскании долгов. По его мнению, "чрезмерно жесткий подход к взысканию долгов может приводить к развитию теневого сектора рынка, что имеет существенно более пагубное влияние на экономику, чем потери отдельных кредиторов".

В ходе доработки законопроектов эта идея в них сохранилась. Но разработчики уточнили, что в расчет будет приниматься размер прожиточного минимума, установленный в регионе во втором квартале предыдущего года. Поскольку он разнится по субъектам РФ, то работодатели должников будут руководствоваться параметрами, которые утверждены в регионе своего нахождения. Аналогичное правило предлагается для банков и их филиалов, в которых открыты счета у должника.

Помимо этого, авторы проекта намерены ограничить перечень случаев, когда гражданам-должникам гарантируется сохранение прожиточного минимума. Предлагается не распространять эту гарантию, в частности, на случаи взыскания по исполнительным листам за долги по алиментам, административным и судебным штрафам, по жилищно-коммунальным услугам, иным требованиям по обязательным платежам в бюджет и во внебюджетные фонды. Однако проект разрешает судам отступать от этого правила. Также суды по ходатайству должников будут вправе с учетом необходимых им расходов увеличить сумму, которую нельзя взыскать.

Согласно доработанному проекту, сотрудники службы судебных приставов будут сразу возвращать взыскателям исполнительные листы без возбуждения исполнительного производства, если выяснят, что доходы должника не превышают прожиточный минимум и у него отсутствует имущество, на которое можно наложить взыскание, например, автомобиль. Такую информацию служба будет получать в электронном виде от налоговых органов, кредитных организаций, ГИБДД, управлений Росреестра в течение пяти дней с момента запроса. Взыскатель сможет повторно обратиться к приставам, если у него будут сведения об изменении имущественного положения должника.

Предполагается, что изменения вступят в силу через полтора года после официального опубликования закона.