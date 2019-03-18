Ярмарки выходного дня в Москве возобновят работу с 5 апреля

18.03.19 12:51

© РИА Новости. Александр Поляков

18 марта. Interfax-Russia.ru - С 5 апреля в столице после зимнего перерыва возобновляется работа ярмарок выходного дня, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента торговли и услуг столицы в понедельник.

"Фермеры, индивидуальные предприниматели, юридические лица и владельцы личных хозяйств для участия в ярмарках в первой торговой сессии 2019 года с 5 апреля по 30 июня могут подать заявку на участие я ярмарках до 23:59 22 марта. Для этого необходимо зарегистрироваться на портале mos.ru и подать заявку в электронном виде", - сказал собеседник агентства.

В первую заявочную кампанию этого года разыграют 2758 торговых мест, ее результаты поступят в личные кабинеты заявителей на mos.ru 29 марта.

Всего в Москве будет работать более ста ярмарок выходного дня. При этом торговые места предоставляются бесплатно. Ярмарки будут работать с пятницы по воскресенье.