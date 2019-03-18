Более сотни сайтов с фальшивыми "корочками" депутатов заблокированы в Тюмени

18.03.19 13:11

© РИА Новости. Александр Кряжев

18 марта. Interfax-Russia.ru - Суд в Тюмени удовлетворил заявления прокуратуры и постановил заблокировать доступ к сайтам по продаже фальшивых документов, сообщает в понедельник пресс-служба облпрокуратуры.

В ходе мониторинга Ишимская межрайонная прокуратура выявила 107 сайтов, где можно было купить поддельные удостоверения депутатов, сотрудников правоохранительных органов и адвокатов.

Кроме того, в свободной продаже были фальшивые паспорта, военные билеты, дипломы, аттестаты, больничные листы и медицинские книжки.

Также можно было приобрести фиктивные справки 2-НДФЛ и трудовые книжки для получения кредита или ипотеки в банке.

В связи с этим прокуратура направила в суд исковые заявления о признании информации, размещенной на сайтах, запрещенной к распространению.

Сейчас доступ к ним заблокирован.