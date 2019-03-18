В РФ создан Национальный союз птицеводов

18.03.19 13:18

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

18 марта. Interfax-Russia.ru - В России создан Национальный союз птицеводов (НСП).

Как сообщается в его пресс-релизе, распространенном группой "Черкизово", союз создан "в условиях новых вызовов и потенциальных угроз для российской птицеводческой отрасли, а также необходимости расширения поставок отечественной птицеводческой продукции на внешние рынки". В совет директоров организации вошли представители ведущих компаний по производству мяса птицы: ГАП "Ресурс", группы "Продо", группы "Черкизово", "Приосколье", "Агрокомплекса им. Н. И.Ткачева" и агропромышленного холдинга "БЭЗРК-Белгранкорм". На долю этих компаний приходится свыше 60% рынка мяса птицы.

Генеральным директором НСП назначен Сергей Лахтюхов, ранее возглавлявший Российскую ветеринарную ассоциацию.

"Главными задачами союза ключевые игроки отрасли считают консолидацию усилий по поддержанию и дальнейшему развитию национального промышленного птицеводства, повышение конкурентоспособности продукции отечественного птицеводства, формирование условий для повышения спроса на мясо птицы у российских потребителей", - говорится в пресс-релизе. Усилия членов союза будут направлены также на обеспечение высоких стандартов качества и безопасности продукции и создание на этой основе значительного экспортного потенциала отрасли.

Союз также планирует наладить аналитическую работу для объективного информирования государства и общества по вопросам развития птицеводства, а также для выработки рекомендаций федеральным и региональным органам власти по формированию благоприятной бизнес-среды.

Кроме того, новый союз будет взаимодействовать с профильными научно-исследовательскими институтами и аналогичными отраслевыми зарубежными и международными объединениями, участвовать в разработке и внедрении национальных программ по борьбе с особо опасными болезнями животных, в разработке и реализации государственных программ поддержки международной конкурентоспособности и расширения экспорта продукции АПК.

Новый союз стал вторым отраслевым объединением в сфере птицеводства. Интересы отрасли также представляет Российский птицеводческий союз (Росптицесоюз), который, как говорится на его сайте, объединяет птицеводческие хозяйства, обеспечивающие около 80% яиц и мяса птицы от объёмов производства в общественном секторе, а также научные учреждения, финансово-кредитные структуры, заводы специализированного машиностроения, зарубежные и отечественные специализированные фирмы.