Екатеринбург представит заявку на проведение Универсиады-2023 до начала июня

18.03.19 13:27

© РИА Новости. Павел Лисицын

18 марта. Interfax-Russia.ru - Заявочная книга на проведение Всемирной летней Универсиады в 2023 году в Екатеринбурге должна быть презентована в Международной федерации студенческого спорта (FISU) в конце июня, сообщает департамент информационной политики губернатора Свердловской области.

"В ближайшее время мы получим техническое задание на оформление заявочной книги. Она оформляется по определенному образцу. Ничего сложного в этом нет", - приводятся в сообщении слова министра физической культуры и спорта региона Леонида Рапопорта.

Он отметил, что задача властей - выгодно презентовать Свердловскую область.

"Мы планируем рассказать об уникальном географическом расположении Свердловской области на границе Европы и Азии, большом опыте по организации и проведению крупных международных мероприятий, о наших вузах, колледжах и техникумах, 139 из которых имеют спортивные клубы, в которых занимаются более 57 тысяч студентов, и наконец, о том, что 2023 год - год 300-летия Екатеринбурга и проведение Универсиады может стать одним из центральных событий празднования юбилея города", - добавил Л.Рапопорт.

Отмечается, что в июле на исполкоме FISU в Неаполе будет объявлен результат по выборам места проведения Универсиады-2023.

Ранее губернатор Свердловской области Е.Куйвашев заявлял, что в случае победы заявки Екатеринбурга на проведение Универсиады в 2023 году город сможет принять 200 тысяч гостей из 150 стран. Также для проведения соревнований потребуется построить пять спортивных объектов, а также специальную Деревню Универсиады.

Кроме того, запланированы новые транспортные узлы и развязки.

Также Е.Куйвашев отмечал, что подготовку к Универсиаде-2023 необходимо увязать с планом мероприятий к 300-летию Екатеринбурга.

29 января пресс-служба вице-премьера РФ Ольги Голодец сообщила, что Межведомственная комиссия по организации и проведению на территории России международных спортивных соревнований согласовала заявку на проведение в Екатеринбурге Всемирной летней Универсиады 2023 года.

В программу всемирных летних универсиад входят 15 обязательных видов спорта: бадминтон, баскетбол, водное поло, волейбол, дзюдо, легкая атлетика, настольный теннис, плавание, прыжки в воду, спортивная гимнастика, стрельба из лука, теннис, тхэквондо, фехтование, художественная гимнастика. В рамках Универсиады-2023 планируется разыграть 244 комплекта медалей.