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В Кремле не слышали об идее Володина требовать с Киева компенсацию за вред Крыму

© РИА Новости. Илья Питалев
18 марта. Interfax-Russia.ru - В Кремле не слышали о предложении спикера Госдумы Вячеслава Володина оценить потери Крыма от нахождения в составе Украины, заявил в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Мне неизвестно о том, что такой вопрос когда-нибудь рассматривался в Кремле. Относительно того, является ли это какой-то новой инициативой или на чем зиждутся эти рассуждения, наверное, лучше все-таки узнавать в Госдуме", - заявил он журналистам.

Отвечая на уточняющий вопрос, значит ли это, что в Кремле о такой инициативе услышали впервые, Д.Песков сказал: "Да".

В.Володин 15 марта на совместном заседании Совета Госдумы и Госсовета Республики Крым заявил, что Киев в течение 25 лет проводил в отношении Крыма разрушительную политику и должен возместить полуострову потери.

"Украина обошлась с Крымом очень и очень непорядочно: нарушены основополагающие права граждан, право на язык, право на образование на своем родном языке, разрушила экономику Крыма и Севастополя; фактически аннексия", - сказал В.Володин. Он предложил поручить профильным комитетам Госдумы совместно с профильными комитетами Госсовета Крыма изучить этот вопрос.

"Проанализировать, посчитать, сколько потеряла экономика Крыма за счет вот той разрушительной политики Украины, которая здесь насаждалась, сколько потерял народ, какие права были нарушены и через наши парламентские структуры, европейские структуры мы с вами возьмем и обяжем Украину компенсировать то, что потерял Крым за эти 25 лет", - сказал В.Володин.

Спикер Госдумы сказал, что этим вопросом надо заняться безотлагательно, отметив, что в данном случае речь идет не только о "материальных средствах".

В.Володин также предложил изучить вопрос об ответственности Евросоюза за социально-экономическое положение Крыма, с учётом поддержки ЕС Украины. "Что касается денег, надо посчитать, сколько Украина задолжала, а так как их ещё Евросоюз поддерживает, какие долги на Евросоюз перейдут", - сказал В.Володин.

По мнению спикера Госдумы, в этом вопросе не нужно быть скромным и входить в положение всех.

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