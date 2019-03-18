Путину доложат о письме знаменитостей с просьбой отпустить косаток и белух

18.03.19 13:36

© РИА Новости. Алексей Дружинин

18 марта. Interfax-Russia.ru - Президенту РФ Владимиру Путину доложат о письме известных актеров, музыкантов и писателей с просьбой отпустить на волю косаток и белух из "китовой тюрьмы", однако без реадаптации к обитанию в дикой природе свободу животным дать невозможно, сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее сообщалось, что около 50 известных актеров, музыкантов, работников шоу-бизнеса из разных стран в письме, опубликованном на сайте международного проекта по морским млекопитающим, попросили В.Путина отпустить косаток и белух, находящихся в неволе в Приморье.

Д.Песков сказал, что "непосредственно (об этом письме) еще не докладывали (В.Путину), однако, безусловно, будет доложено вместе с другими материалами СМИ".

Д.Песков напомнил, что вопрос содержания косаток и белух "находится на контроле у президента".

"Президент прекрасно осведомлен о том, что там происходит. Мы очень высоко ценим интерес, который проявляют эти уважаемые люди к теме косаток, которые находятся на передержке под Владивостоком. Там существуют определенные проблемы, и этим занимается целый ряд служб", - сказал пресс-секретарь президента.

"Вместе с тем уже сейчас стало ясно, что ставить вопрос: "Свободу косаткам!" с биологической точки зрения неприемлемо, поскольку без соответствующих мер по реадаптации к диким условиям большая часть этих животных может погибнуть", - уточнил Д.Песков, добавив, что для освобождения животных нужно "выбрать соответствующий сезон" и т.д.

"Этой темой занимаются, делается все, что необходимо, чтобы сохранить жизнь этим китообразным", - заключил Д.Песков.