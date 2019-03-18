Эксперты назвали российские города, откуда дешевле всего можно слетать в Крым

18.03.19 13:51

© РИА Новости. Олег Золото

18 марта. Interfax-Russia.ru - Эксперты сервиса по поиску билетов Aviasales рассказали, из каких российских городов дешевле всего можно слетать в Крым, в лидерах - Сочи и Ростов-на-Дону.

В расчет были взяты данные о стоимости авиабилетов в Крым из российских городов с начала 2019 года.

"Самые дешевые авиабилеты можно купить из ближайших к Крыму городов - Сочи и Ростова-на-Дону. В этом случае билет на прямой рейс туда-обратно будет стоить в пределах пяти тысяч рублей", - рассказал порталу "Интерфакс-Туризм" PR-директор Aviasales Янис Дзенис.

Третье и четвертое место поделили Москва и Минеральные Воды, откуда билеты в обе стороны в среднем обходятся в шесть тысяч рублей. "Замыкают пятерку Чебоксары со средним чеком 7,8 тысяч рублей. При этом дешевле летать с пересадкой в Москве, а прямые рейсы доступны с июня от 11 тысяч рублей", - уточнил эксперт.

На шестом месте - Волгоград, откуда перелет в среднем стоит 8,2 тысячи рублей, однако билеты за минимальную стоимость можно найти только на июнь. "Также в рейтинг вошли Воронеж и Набережные Челны со средним чеком 8,5 тысяч рублей. Самые выгодные варианты из Воронежа доступны в июне. А из Набережных Челнов дешевле улететь с пересадкой в Москве, так как за летние билеты на прямые рейсы придется заплатить уже минимум 14 тысяч", - рассказал Я.Дзенис.

Немного дороже стоят авиабилеты из Казани в Симферополь - в среднем 8,6 тысяч рублей. Выгоднее путешествовать с пересадкой в Москве, поскольку билеты на прямые рейсы стоят от 13,9 тысяч рублей.

"Последнее место в топ-10 занял Санкт-Петербург. В среднем перелет в Симферополь обойдется в 8,7 тысяч рублей. По такой цене можно купить билеты на прямые рейсы, однако дешевле полететь с пересадкой в Москве - от шести тысяч рублей за билет туда-обратно", - отметил эксперт.