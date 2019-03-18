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18.03.19 13:55

Путин неформально обсудит с общественностью Крыма проблемы региона

© РИА Новости. Алексей Дружинин
18 марта. Interfax-Russia.ru - Встреча президента РФ Владимира Путина с представителями общественности Крыма и Севастополя, запланированная в понедельник в рамках визита главы государства на полуостров, пройдет без протокола и будет посвящена проблемам этого российского региона, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Президент встретится с представителями общественности и деловых структур с тем, чтобы без протокола свободно пообщаться с ними насчет того, что произошло за эти пять лет на полуострове, какие есть проблемы, чего недостаточно, а что хорошо", - сказал Д.Песков журналистам.

Он отметил, что президент регулярно общается в таком формате с представителями общественности в различных регионах.

Д.Песков также не исключил еще ряда мероприятий у В.Путина в Крыму. "Вы знаете, что, как правило, будучи в Крыму, президент достаточно оперативно выстраивает свою программу", - сказал он.

Президент России Владимир Путин посетит Крым и Севастополь 18 марта.

Как сообщила ранее пресс-служба Кремля, глава государства примет участие в церемонии ввода в эксплуатацию Балаклавской ТЭС и в режиме видеоконференции - Таврической ТЭС и подстанции "Порт" в Тамани. В Севастополе президент осмотрит мемориальный комплекс памятников обороны города в 1854-1855 гг. и 1941-1944 гг. "Малахов курган". В этот же день в Симферополе В.Путин проведет встречу с представителями общественности Республики Крым и Севастополя и примет участие в торжествах, посвященных празднованию 5-й годовщины Общекрымского референдума 2014 года и воссоединения Крыма с Россией.

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