Псковские власти выясняют ситуацию вокруг девочки, написавшей Путину - Песков

18.03.19 14:02

© РИА Новости. Илья Питалев

18 марта. Interfax-Russia.ru - Ситуацией вокруг 12-летней школьницы из Псковской области, обратившейся к президенту РФ с просьбой о покупке мини-трактора для своей семьи, оперативно занимаются местные власти, необходимо разобраться в том, что произошло на самом деле, а не оперировать отрывочными данными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, мы не будем это никак комментировать, тем более, в этом нет необходимости. Этим занимаются и местные псковские власти, они создали там группу, которая будет разбираться. Здесь все-таки важно уйти от примитивистских подходов в освещении, не нужно давать какую-то информацию, не проверяя тех или иных событий", - сказал Д.Песков журналистам на просьбу прокомментировать ситуацию, возникшую после обращения школьницы к президенту.

По его словам, необходимости комментировать ситуацию нет, поскольку "оперативно этим уже занимаются".

Д.Песков подчеркнул, что на месте работают специалисты Следственного комитета и местных властей для того, чтобы прояснить то, что происходит на самом деле.

"Не нужно поверхностно освещать, реагировать на отдельно взятые (моменты - ИФ), здесь действительно нужно по-человечески разобраться в ситуации, но на месте. Мы здесь в Москве, оперируя какими-то отрывчатыми данными, вряд ли можем чем-то помочь. Тем более, это никак не прерогатива Кремля и администрации президента", - сказал пресс-секретарь главы государства.