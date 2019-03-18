Полпред обеспокоен предстоящим паводком в Обском бассейне

18.03.19 14:03

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

18 марта. Interfax-Russia.ru - Сложный паводок ожидается в бассейне Оби, возможно введение чрезвычайной ситуации (ЧС), сообщил полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло.

"Обстановка не очень благоприятная и вызывает опасения (...) Лишний раз обострять обстановку не надо, но если есть необходимость, то нужно вводить (ЧС)", - сказал С.Меняйло на совещании в понедельник.

По данным начальника департамента Росгидромета по СФО Александра Гритчина, на территории Обского бассейна ожидаются подтопления.

"Степень увлажнения почвы в бассейне реки Обь составляет 122% от нормы, (...) в проблемных притоках, таких как Карасук, Тара, Тартас - до 193%. В прошлом году это было 102%. Запасы воды в снегу (...) увеличились до 147% от нормы, а по притокам - 193%", - сказал А.Гритчин.

Он добавил, что с 21 марта в Сибири ожидаются устойчивые плюсовые температуры днем. В апреле - повышенные температуры и осадки.

"В связи с такой ситуацией вода пойдет паводком по верху (...) Однозначно будет подтопление жилых и хозяйственных построек, дорог (...) Что касается дальнейшего развития ситуации, она не радостная", - сказал А.Гритчин.