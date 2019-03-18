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В Кремле надеются, что Украина изменит отношение к крымскому вопросу

© РИА Новости. Алексей Куденко
18 марта. Interfax-Russia.ru - В Кремле в связи с пятой годовщиной воссоединения Крыма с Россией выразили уверенность, что со временем отношение в Украине к этому вопросу изменится.

"Мы убеждены, что ход времени расставит все по местам", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста, есть ли у Москвы какая-то программа, чтобы смягчить болезненное отношение к этой теме на Украине.

При этом Д.Песков заметил, что "наши отношения фактически находятся в свернутом состоянии, но не по нашей инициативе, а по инициативе Киева". "Состоялся выход (Украины) из многих соглашений, иных документов, запрещена работа в Киеве наших СМИ, которые могли бы рассказывать о реальном положении дел на Крымском полуострове", - напомнил пресс-секретарь президента РФ.

В то же время, подчеркнул он, "люди продолжают ездить на Украину и с Украины в Крым, они видят реальное положение дел". "И главное - настрой крымчан, их отношение к тому, насколько изменилась в положительную сторону их жизнь за эти пять лет, говорит сам за себя", - сказал представитель Кремля.

Крым, который после развала Советского Союза остался в составе независимой Украины в качестве автономной республики, в марте 2014 года вошел в состав России после регионального референдума. Украина его результаты не признает и считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Страны ЕС и США называют действия РФ аннексией и ввели санкции в отношении ряда компаний, политиков и бизнесменов. Россия заявляет, что тема Крыма закрыта навсегда, полуостров принадлежит ей.

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