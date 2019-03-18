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18.03.19 14:23

В Госдуме рассчитывают, что Топилин выступит перед депутатами успешнее Орешкина

© РИА Новости. Виталий Белоусов
18 марта. Interfax-Russia.ru - В Госдуме в среду министр труда и соцзащиты Максим Топилин расскажет депутатам, как на практике реализуются изменения параметров пенсионной системы; речь пойдет и о защите прав лиц предпенсионного возраста, сообщил первый замруководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.

"Мы хотели бы, чтобы этот "правительственный час" прошел достаточно содержательно, чтобы мы получили максимально полную информацию от министра, в том числе и по вопросам нацпроектов, которые касаются данного министерства", - сказал журналистам в понедельник А.Исаев.

Он добавил, что рассчитывает на обстоятельный и откровенный разговор с министром.

"Мы хотели бы чтобы "правительственный час", который будет в среду, выгодно отличался от предшествующего "правительственного часа", - подчеркнул представитель парламентского большинства.

Он также обратил внимание на то, что во вторник пройдет собрание фракции "Единая Россия", на которое приглашен М.Топилин. "По моей предварительной информации, он будет вместе с руководителями внебюджетных социальных фондов, курируемых министерством, служб, подразделений", - уточнил А.Исаев.

6 марта на "правительственном часе" с участием главы Минэкономразвития Максима Орешкина депутаты, не дослушав министра, предложили прийти в другой раз, лучше подготовившись.

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