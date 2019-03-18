Каждый второй россиянин готов разделять мусор - Матвиенко

18.03.19 14:28

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

18 марта. Interfax-Russia.ru - Граждане готовы к раздельному сбору мусора, но для этого нужно создать необходимую инфраструктуру, чтобы отходы по старинке не оказывались в одном контейнере, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Сами граждане настроены очень ответственно. По данным опросов, уже половина россиян готова разделять мусор, но зачастую у них просто нет такой возможности, потому что инфраструктура не создана. И у нас продолжают весь мусор по старинке отправлять в общий контейнер", - сказала В.Матвиенко на встрече сенаторов с министром природных ресурсов и экологии Дмитрием Кобылкиным.

По ее словам, есть некоторые примеры организации раздельного сбора мусора в регионах, например, в Мордовии, Новокузнецке и Перми, подготовка к этому ведется в Московской области.

"Но пока это все-таки исключение из правил. И здесь не надо кивать на наших граждан, но надо создать соответствующую инфраструктуру", - подчеркнула В.Матвиенко.

По ее словам, в ее бытность губернатором Санкт-Петербурга регион также начал практиковать раздельный сбор мусора, который граждане дисциплинированно раскладывали отдельно, по разным контейнерам для бумаги, пластика и пищевых отходов.

"А затем приезжал мусоросборник и изо всех этих ящиков сваливал в один. И такое происходит всюду. Пока мы не отладим инфраструктуру, чтобы приезжала машина за каждым видом мусора, с граждан спрашивать нечего. Они не будут следовать этому примеру", - отметила спикер Совета Федерации.

Она также обратила внимание на проблему нехватки современных комплексов и станций утилизации мусора. Кроме того, не выстроена работа компаний-операторов с управляющими компаниями и собственниками жилья.

"Ситуация, безусловно, должна измениться по итогам "мусорной реформы". Надо признать, что не везде она идет гладко. Ряд субъектов федерации запаздывает с ее реализацией", - добавила В.Матвиенко.