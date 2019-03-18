Объезд обнаруженной при строительстве трассы "Таврида" пещеры откроют в конце марта

18.03.19 14:32

© РИА Новости. Денис Абрамов

18 марта. Interfax-Russia.ru - Временную объездную дорогу вдоль пещеры, обнаруженной при строительстве трассы"Таврида" в Белогорском районе Крыма, планируется сдать в эксплуатацию в конце текущего месяца, компания "ВАД" укладывает там асфальтобетон.

"Мы проводим укладку второго слоя асфальтобетона на 850-метровом участке временной объездной дороги. Ее общая протяженность составит 900 метров, еще 50 метров предстоит построить на месте пересечения с существующей дорогой, по которой транспорт выезжает из поселка Зуя. Перепустить транспорт на временную объездную планируем в конце месяца", - сообщил пресс-секретарь крымского управления АО "ВАД" Григорий Назаров. Его слова приводятся в пресс-релизе компании.

Перепуск движения необходим для разборки старой дороги над пещерой и строительства распределительной плиты над полостью. "Это искусственное сооружение позволит продолжить работы на основном ходу "Тавриды", не засыпая участок пещеры, проходящий под дорогой", - отметил Назаров.

На укладке задействовали пять катков, два асфальтоукладчика, погрузчик и 20 самосвалов, подвозящих асфальтобетонную смесь.

Как сообщалось, несколько тонн костей древних животных, живших в Крыму до наступления ледникового периода, найдены в пещере, обнаруженной при строительстве шоссе "Таврида" возле поселка Зуя в Белогорском районе Крыма летом 2018 года. Среди них - кости древних слонов, верблюдов, медведей, лошадей, псовых, двух видов носорогов - этрусского и гигантского, останки мелких животных - грызунов, земноводных, птиц.

Разрозненные кости обнаружили в разных участках пещеры, протяженность ее разведанной части превышает один километр. Самое масштабное скопление костей находилось приблизительно в 500 метрах от нынешнего входа в пещеру, рядом с местом, где вход был в древности. Судя по отпечаткам зубов на костях, в пещеру их занесли хищники - возможно, гиены или медведи.

Пещера представляет собой "капсулу времени", поскольку она оказалась запечатана до наступления ледникового периода и оставалась закрытой до настоящего времени.

Четырехполосная магистраль "Таврида" пройдет от Крымского моста в Керчи до Севастополя. Дорогу строит компания "ВАД".