Фильм о гибели подлодки "Курск" должен выйти в российский прокат 27 июня

18.03.19 14:32

© РИА Новости. Сергей Ещенко

18 марта. Interfax-Russia.ru - Прокатчик экшн-драмы про подлодку "Курск" планирует выпустить ее в прокат 27 июня, предварительные договоренности с Минкультуры РФ достигнуты.

"Мы провели консультации с министерством культуры и получили предварительное одобрение наших релизных планов. В настоящее время мы готовим документы на получение прокатного удостоверения. Фильм выйдет в российский прокат 27 июня 2019 года. Решение поменять дату выхода было принято в связи с тем, что мы не успели всесторонне подготовить релиз к выпуску 14 марта 2019 года и сдвинули старт на ближайшую удачную по окружению дату", - привели "Интерфаксу" в пресс-службе кинопрокатной компании "Экспонента Фильм" слова ее гендиректора Юлии Муравовой.

В компании "Интерфаксу" пояснили, что, по данным на понедельник, предварительные договорённости с ведомством о выпуске картины 27 июня достигнуты.

Французско-бельгийский драматический фильм режиссёра Томаса Винтерберга "Курск" основан на книге Роберта Мура "Время умирать". Картина повествует о гибели российской подводной лодки "Курск" в 2000 году. В главных ролях снялись Колин Ферт, Леа Сейду, Матиас Шонартс и Макс фон Сюдов.

Премьера фильма состоялась на кинофестивале в Торонто в сентябре 2018 года.