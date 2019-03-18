ГД и СовФед могут создать согласительную комиссию по закону о хостелах

18.03.19 14:38

© РИА Новости. Владимир Песня

18 марта. Interfax-Russia.ru - Госдума, скорее всего, примет предложение Совета Федерации создать согласительную комиссию по закону о запрете хостелов в многоквартирных жилых домах, сообщил вице-спикер, руководитель фракция "Единая Россия" Сергей Неверов.

"Сегодня этот вопрос вынесен на Совет Думы. И мы, скорее всего, примем решение создать с сенаторами согласительную комиссию, еще раз обговорим сроки вступления этого закона в силу", - сказал С.Неверов "Интерфаксу" в понедельник.

Закон был принят Госдумой 6 марта; 13 марта Совет Федерации его отклонил, предложив перенести на более поздний срок - 1 января будущего года вступление закона в силу.

Как ранее заявила "Интерфаксу" глава профильного комитета - по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская - есть два варианта реагирования на вето Совета Федерации - Госдума может преодолеть это вето, либо создать согласительную комиссию для выработки компромиссного варианта. Сенаторы в целом поддерживают запрет на организацию хостелов в жилых многоквартирных домах, но не согласны, что закон должен практически сразу после подписания президентом вступить в силу, и предлагают отложить этот момент.

Источники "Интерфакса" в Госдуме утверждают, что, скорее всего, будет предложена иная дата, "но конечно, не 1 января 2020 года, поскольку это слишком длительный срок - закон должен заработать гораздо раньше".

Г.Хованская сообщила ранее "Интерфаксу", что во вторник-среду состоится заседание комитета, который и даст свои рекомендации относительно дальнейшей судьбы данного закона.

Сама Г.Хованская сказала агентству, что она считает - закон о хостелах подготовлен качественно, отвечает интересам граждан, и затягивать с его вступлением в силу не стоит.