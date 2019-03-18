В РФПЛ осудили использование мата в программе "Зенита" со Шнуровым

18.03.19 14:44

© РИА Новости. Алексей Даничев

18 марта. Interfax-Russia.ru - Программа "Зенита" с участием лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова, вышедшая на официальном сайте клуба 17 марта, где участники употребляли мат, не должна выходить на официальных ресурсах клубов, заявил директор РФПЛ по безопасности и работе с болельщиками Александр Мейтин.

"Такие передачи недопустимы на официальных порталах клуба. Мы нетерпимы к мату, такого быть не должно. Клуб обязан контролировать свой контент, думаю, что этому (мату в эфире) будет дана соответствующая оценка, надеюсь, такого не повторится", - сказал А.Мейтин в понедельник журналистам.