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18.03.19 14:46
Нарушения при закупках питания выявлены в школах и детсадах на Ставрополье
По данным надзорного ведомства, был проведен анализ цен на продукты питания, закупаемые детскими садами и школами города Буденновска и Буденновского района по сравнению со средними потребительскими ценами.
"В результате анализа в МОУ лицей N8 города Буденновска выявлено превышение цены на закупаемые продукты питания по сравнению со средними потребительскими ценами. Аналогичные факты превышения цены на закупаемые продукты питания выявлены и в других образовательных учреждениях района", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, директорам учреждений внесли представления с требованиями устранить нарушения.
Кроме того, при проверке были выявлены нарушения санитарных норм и правил при организации питания в пяти школах района.
"В отношении должностных лиц этих образовательных учреждений возбуждено пять дел об административных правонарушениях по ст.6.6 (Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения) КоАП РФ", - отмечено в пресс-релизе.
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