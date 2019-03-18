Нарушения при закупках питания выявлены в школах и детсадах на Ставрополье

18.03.19 14:46

© РИА Новости. Виталий Аньков

18 марта. Interfax-Russia.ru - Школы и детские сады Буденновского района Ставропольского края уличили в закупке питания по завышенным ценам, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

По данным надзорного ведомства, был проведен анализ цен на продукты питания, закупаемые детскими садами и школами города Буденновска и Буденновского района по сравнению со средними потребительскими ценами.

"В результате анализа в МОУ лицей N8 города Буденновска выявлено превышение цены на закупаемые продукты питания по сравнению со средними потребительскими ценами. Аналогичные факты превышения цены на закупаемые продукты питания выявлены и в других образовательных учреждениях района", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, директорам учреждений внесли представления с требованиями устранить нарушения.

Кроме того, при проверке были выявлены нарушения санитарных норм и правил при организации питания в пяти школах района.

"В отношении должностных лиц этих образовательных учреждений возбуждено пять дел об административных правонарушениях по ст.6.6 (Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения) КоАП РФ", - отмечено в пресс-релизе.