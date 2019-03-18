Автоматические станции весогабаритного контроля заработали в Калининградской области

18.03.19 14:55

© РИА Новости. Александр Кряжев

18 марта. Interfax-Russia.ru - На дорогах Калининградской области в понедельник начинает работу сеть автоматических станций весогабаритного контроля, сообщили "Интерфаксу" в региональном правительстве.

"Современное оборудование системы автоматизированного весогабаритного контроля позволяет производить контроль максимально объективно и быстро. Он выполняется в ходе движения грузового автомобиля, что снижает вероятность образования заторов на трассах", - рассказали в управлении дорожного хозяйства.

Весогабаритные параметры для грузового автотранспорта устанавливаются согласно федеральному законодательству и обязательны для выполнения всеми автоперевозчиками. Если система выявит превышение норм, эти параметры оперативно выводится на информационное табло, расположенное рядом с пунктом контроля.

"В результате, за превышение весовых нагрузок и габаритов будет накладываться штраф. Извещение о штрафе нарушители будут получать таким же образом, как и за нарушение скорости. Однако, главная цель установки этих рамок - не сбор штрафов, а сохранение областных дорог", - подчеркнул собеседник агентства.

По его словам, в 2017 году на автодороге "Родники-Курган" начал работу в тестовом режиме первый такой автоматический пункт весогабаритного контроля. В результате количество нарушителей на данном участке снизилось в 15 раз.

В 2019 году Калининградская область вошла в нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги". К 2024 году планируется привести в нормативное состояние около 850 км областных и 48 км местных дорог.