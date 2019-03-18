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18.03.19 14:56
Путин прибыл в Севастополь
В Крыму в эти дни проходят мероприятия, посвящённые празднованию пятилетия воссоединения полуострова с Россией.
На полуострове российский лидер дал старт работе Балаклавской и Таврической тепловых электростанций (ТЭС) на полную мощность.
Первые энергоблоки обеих ТЭС были запущены в работу в октябре 2018 года.
На официальной церемонии пуска новых энергоблоков присутствовали также вице-премьер Дмитрий Козак, министр энергетики Александр Новак, глава Крыма Сергей Аксенов и гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов, передает корреспондент "Интерфакса".
Также ожидается, что в рамках поездки глава российского государства посетит Мемориальный комплекс памятников обороны Севастополя "Малахов курган" и примет участие во вводе в эксплуатацию Балаклавской и Таврической теплоэлектростанций и подстанции "Порт" в Тамани.
Кроме того, планируется, что во время поездки В.Путин посетит Симферополь, где, в частности, встретится и побеседует с представителями французской общественности.
Встреча пройдёт в Крымской республиканской универсальной научной библиотеке имени И.Я.Франко.
В настоящее время в Крыму находится делегация французских политиков во главе с президентом ассоциации "Франко-российский диалог" Тьерри Мариани. Французы приехали в РФ на торжества в честь 5-летия воссоединения Крыма с Россией.
После встречи с иностранными гостями, как ожидается, глава российского государства пообщается с представителями общественности республики Крым и Севастополя - беседа состоится в том же здании библиотеки.
Встреча пройдет без протокола и будет посвящена проблемам этого российского региона, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Президент встретится с представителями общественности и деловых структур с тем, чтобы без протокола свободно пообщаться с ними насчет того, что произошло за эти пять лет на полуострове, какие есть проблемы, чего недостаточно, а что хорошо", - сказал Д.Песков журналистам.
Кроме того, планируется, что в понедельник вечером президент РФ выступит на концерте по случаю празднования 5-й годовщины Общекрымского референдума 2014 года и воссоединения Крыма с Россией.
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