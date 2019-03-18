Обратно на волю: голливудские звезды просят Путина освободить узников "китовой тюрьмы"
  
Первый юбилей: Крым отметил пятилетие своей "весны" запуском двух ТЭС
   
Сделка на миллиарды: Египет подписал контракт на поставку российских Су-35
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
12.03.19   16:52

14.12.18   16:51
 
Главные события
18.03.19 15:05

Роскошное жилье не попадет под "ипотечные каникулы" - комитет Госдумы

© РИА Новости. Нина Зотина
18 марта. Interfax-Russia.ru - Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять в первом чтении законопроект о предоставлении гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, "ипотечных каникул", при этом в комитете считают, что это право не должно распространяться на жилье, которое можно отнести к сегменту роскоши.

Такое заключение на законопроект комитет утвердил на заседании в понедельник. "Предлагается обсудить возможности введения права заемщика о применении "ипотечных каникул" в отношении ипотечных кредитов, полученных на приобретение жилья, не относящегося к сегменту предметов роскоши", - говорится в заключении.

Законопроект был внесен в Госдуму в конце февраля. Согласно поправкам, заемщик вправе в любой момент в течение времени действия ипотечного договора обратиться в банк с требованием о предоставлении льготного периода на срок не более 6 месяцев. В течение этого периода заемщик может либо уменьшить размер выплат, либо приостановить их. Под "ипотечные каникулы" могут подпасть договоры, отвечающие трем условиям: ранее положения ипотечного договора не изменялись по требованию заемщика, предметом ипотеки является единственное жилое помещение заемщика, заемщик находится в трудной жизненной ситуации.

Никаких указаний на стоимость жилья, которое приобретается в ипотеку и на которое могут распространяться "ипотечные каникулы", в законопроекте нет.

В проекте законаопределены пять критериев трудной жизненной ситуации.

На предоставление "ипотечных каникул" могут претендовать граждане, зарегистрировавшиеся в качестве безработных, инвалиды I или II группы, граждане, признанные временно нетрудоспособными на срок более 2 месяцев, а также в случае смерти трудоспособного близкого родственника-заемщика, который имел на иждивении нетрудоспособных членов семьи. На льготный период могут претендовать граждане и индивидуальные предприниматели в случае снижения их заработной платы или дохода более чем на 30% за месяц по сравнению со среднемесячным доходом за предыдущий год.

Комитет в своем заключении рекомендует конкретизировать период, когда произошли события, поставившие заемщика в категорию трудной жизненной ситуации.

В случае принятия закон вступит в силу со дня его официального опубликования. При этом "ипотечные каникулы" будут распространяться только на новые кредитные договоры.

Документ планируется рассмотреть в первом чтении на заседании Госдумы 19 марта.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  18.03.19 15:48
Суд отказал в удовлетворении иска о запрете в Москве противогололедных реагентов
.
  18.03.19 14:23
В Госдуме рассчитывают, что Топилин выступит перед депутатами успешнее Орешкина
.
  18.03.19 12:51
Ярмарки выходного дня в Москве возобновят работу с 5 апреля
.
  18.03.19 10:14
Дом с жар-птицами в центре Москвы признали памятником архитектуры
.
  18.03.19 09:09
Часы работы Московского зоопарка изменятся с апреля
.
  15.03.19 14:53
Столичные застройщики досрочно выполнили квартальный план по вводу жилья
.
  15.03.19 10:08
Врачи дают положительные прогнозы по здоровью столичной "девочки-маугли"
.
  15.03.19 09:53
Третьяковка представит современную интерпретацию творчества Репина на его ретроспективе
.
  15.03.19 09:02
Арестованным после керченского инцидента украинским морякам назначили психиатрическую экспертизу
.
  14.03.19 17:16
Здания, освобождаемые ведомствами при переезде в "Москву-Сити", могут стать культурными и образовательными центрами


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket