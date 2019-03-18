Роскошное жилье не попадет под "ипотечные каникулы" - комитет Госдумы

18.03.19 15:05

© РИА Новости. Нина Зотина

18 марта. Interfax-Russia.ru - Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять в первом чтении законопроект о предоставлении гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, "ипотечных каникул", при этом в комитете считают, что это право не должно распространяться на жилье, которое можно отнести к сегменту роскоши.

Такое заключение на законопроект комитет утвердил на заседании в понедельник. "Предлагается обсудить возможности введения права заемщика о применении "ипотечных каникул" в отношении ипотечных кредитов, полученных на приобретение жилья, не относящегося к сегменту предметов роскоши", - говорится в заключении.

Законопроект был внесен в Госдуму в конце февраля. Согласно поправкам, заемщик вправе в любой момент в течение времени действия ипотечного договора обратиться в банк с требованием о предоставлении льготного периода на срок не более 6 месяцев. В течение этого периода заемщик может либо уменьшить размер выплат, либо приостановить их. Под "ипотечные каникулы" могут подпасть договоры, отвечающие трем условиям: ранее положения ипотечного договора не изменялись по требованию заемщика, предметом ипотеки является единственное жилое помещение заемщика, заемщик находится в трудной жизненной ситуации.

Никаких указаний на стоимость жилья, которое приобретается в ипотеку и на которое могут распространяться "ипотечные каникулы", в законопроекте нет.

В проекте законаопределены пять критериев трудной жизненной ситуации.

На предоставление "ипотечных каникул" могут претендовать граждане, зарегистрировавшиеся в качестве безработных, инвалиды I или II группы, граждане, признанные временно нетрудоспособными на срок более 2 месяцев, а также в случае смерти трудоспособного близкого родственника-заемщика, который имел на иждивении нетрудоспособных членов семьи. На льготный период могут претендовать граждане и индивидуальные предприниматели в случае снижения их заработной платы или дохода более чем на 30% за месяц по сравнению со среднемесячным доходом за предыдущий год.

Комитет в своем заключении рекомендует конкретизировать период, когда произошли события, поставившие заемщика в категорию трудной жизненной ситуации.

В случае принятия закон вступит в силу со дня его официального опубликования. При этом "ипотечные каникулы" будут распространяться только на новые кредитные договоры.

Документ планируется рассмотреть в первом чтении на заседании Госдумы 19 марта.