Ущерб от незаконного строительства лесам Северной Осетии оценили в 200 млн рублей

18.03.19 15:09

© РИА Новости. Виталий Безруких

18 марта. Interfax-Russia.ru - Начальник отдела архитектуры Ардонского района Северной Осетии стал фигурантом уголовного дела за незаконную выдачу разрешения на строительство на территории лесного фонда, сообщается на сайте Генеральной прокуратуры РФ в понедельник.

"Установлено, что начальник отдела архитектуры и строительства администрации Ардонского района республики выдал местному предпринимателю разрешение на строительство рыбоводного комплекса на территории земель лесного фонда", - говорится в сообщении.

При этом прокуратура выявила, что представленные застройщиком документы не соответствовали требованиям градостроительного законодательства и не прошли государственную экспертизу.

На земельном участке площадью 35 тыс. кв.м., входящем в состав Ардонского и Кировского лесничеств, незаконно было начато строительство.

"Согласно расчету, проведенному министерством природных ресурсов и экологии республики, причиненный лесному фонду РФ ущерб (самовольное снятие, уничтожение, порча почв) составил около 186 млн рублей", - отмечается в пресс-релизе.

Дело в отношении начальника отдела архитектуры и строительства администрации Ардонского района Северной Осетии возбуждено о превышении должностных полномочий, повлекшем тяжкие последствия (п."в" ч.3 ст.286 УК РФ).