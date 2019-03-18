Борьбу с незаконной миграцией усилят в Якутии после изнасилования женщины

18.03.19 15:14

© РИА Новости. Екатерина Лызлова

18 марта. Interfax-Russia.ru - Глава Якутии пообещал усилить в республике борьбу с незаконной миграцией после волнений в столице региона, которые вызвало резонансное преступление, совершенное гражданами Киргизии.

"Мы не можем допустить, чтобы одно преступление привело к межнациональной розни. (...) Понимаю мотивы жителей Якутска, собравшихся вчера вечером на стихийный митинг. Особый общественный резонанс дело вызвало именно потому, что наглую выходку совершили мигранты, граждане Киргизии", - написал глава Якутии Айсен Николаев на своей странице в Facebook, комментируя широкое общественное возмущение, возникшее после изнасилования жительницы Якутска тремя мигрантами.

Он подчеркнул, что Якутия является многонациональной республикой, в которой проживают более 120 национальностей.

"Мы не выступаем против представителей какой-то одной национальности, мы против незаконной миграции, против преступности, какой бы национальности она ни была. (...) Наша миграционная политика должна быть и будет направлена на защиту интересов жителей республики. Мы усилим меры по борьбе с незаконной миграцией и главным ее источником - незаконным предпринимательством", - подчеркнул глава Якутии.

По его словам, все незаконные мигранты будут выявлены и депортированы. Также в случае необходимости будут приняты новые ограничительные и запретительные меры в отношении трудовых мигрантов. Кроме того, дан ряд поручений по пресечению незаконной предпринимательской деятельности.

"Все преступления, совершаемые мигрантами, будут на особом контроле правоохранительных органов. Особый спрос будет с руководителей национальных общин", - заявил А. Николаев.

По его мнению, привлечение иностранных трудовых мигрантов обусловлено не нехваткой рабочих рук, а желанием руководителей малого и среднего бизнеса сэкономить на зарплате и социальных пакетах для работников.

"Завтра в Якутск должны прибыть представители органов государственной власти Республики Кыргызстан. Будут проводить работу с диаспорой по недопущению впредь таких вопиющих инцидентов среди своих земляков", - сообщил А. Николаев.

В свою очередь, руководители национальных диаспор в Якутске резко осудили преступление и внесли ряд предложений по укреплению межнационального согласия, сообщает министерство по внешним связям и делам народов Якутии.

"Министр по внешним связям и делам народов Якутии Гаврил Кириллин встретился сегодня с руководителями национальных диаспор, чтобы вместе выработать стратегию по совершенствованию системы мониторинга, профилактики нарушений среди мигрантов", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, полиция задержала подозреваемого в похищении и изнасиловании жительницы Якутска, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование) и ч. 1 ст. 126 УК РФ (похищение человека). Также следователи проверяют возможную причастность к совершению противоправных деяний в отношении женщины ещё двух мужчин.

Данный инцидент вызвал широкий общественный резонанс в республике.