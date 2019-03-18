Костромская область отремонтирует более 1 тыс. км автодорог за 5 лет

18.03.19 15:27

© РИА Новости. Игорь Агеенко

18 марта. Interfax-Russia.ru - Костромская область до 2024 года получит из федерального бюджета 16,7 млрд рублей на капитальный ремонт автомобильных дорог, сообщает пресс-служба губернатора.

Средства выделяются в рамках федерального национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Софинансирование из регионального бюджета составит около 2 млрд рублей.

Всего до 2024 года в Костромской области планируется отремонтировать 1 тыс. 41,3 км автодорог. В программу ремонта вошли дороги регионального и межмуниципального значения, общего пользования, до райцентров и центров сельских поселений, а также дорожная сеть Костромской городской агломерации (Кострома, Нерехта, Судиславль).

В этом году запланирован ремонт 100 км дорог, среди них - участки автомобильных дорог в Костромском, Нерехтском, Парфеньевском, Вохомском, Павинском, Буйском, Сусанинском, Судиславском, Галичском районах.

Еще 50 км дорог будут отремонтированы по федеральной программе устойчивого развития сельских территорий и по областной программе развития автомобильных дорог общего пользования.

В рамках Костромской городской агломерации планируется капитально отремонтировать 14 км улично-дорожной сети: улицу Ленина в Нерехте, улицу Костромскую в поселке Судиславль. В Костроме в этом году по нацпроекту отремонтируют 11 улиц, два участка на улице Индустриальной, Кинишемское шоссе и два перекрестка.