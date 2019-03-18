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18.03.19 15:31
Программа переподготовки граждан предпенсионного возраста стартовала в Подмосковье
"Сегодня на базе подмосковного колледжа "Энергия" стартовала программа профессиональной переподготовки граждан предпенсионного возраста. В ней принимают участие работники сферы машиностроения, которые пройдут переподготовку по профессии "оператор станков с программным управлением", - приводят в сообщении слова О.Забраловой.
Первый зампред добавила, что участники программы также должны повысить свою квалификацию в области применения лазерных технологий.
Данная программа переподготовки разработана с учетом международных стандартов WorldSkills, эксперты движения будут обучать ее слушателей, отмечается в пресс-релизе.
В пресс-службе "Интерфаксу" сообщили, что в 2019 году участие в программе должны принять около 2 тыс. жителей Подмосковья. Прием заявок осуществляет союз WorldSkills.
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