Программа переподготовки граждан предпенсионного возраста стартовала в Подмосковье

18.03.19 15:31

© РИА Новости. Максим Богодвид

18 марта. Interfax-Russia.ru - Программа профессиональной переподготовки жителей Московской области стартовала на базе регионального колледжа "Энергия", сообщает пресс-служба первого зампреда правительства - министра образования региона Ольги Забраловой.

"Сегодня на базе подмосковного колледжа "Энергия" стартовала программа профессиональной переподготовки граждан предпенсионного возраста. В ней принимают участие работники сферы машиностроения, которые пройдут переподготовку по профессии "оператор станков с программным управлением", - приводят в сообщении слова О.Забраловой.

Первый зампред добавила, что участники программы также должны повысить свою квалификацию в области применения лазерных технологий.

Данная программа переподготовки разработана с учетом международных стандартов WorldSkills, эксперты движения будут обучать ее слушателей, отмечается в пресс-релизе.

В пресс-службе "Интерфаксу" сообщили, что в 2019 году участие в программе должны принять около 2 тыс. жителей Подмосковья. Прием заявок осуществляет союз WorldSkills.