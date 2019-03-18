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Путин отметил вклад новых ТЭС в укрепление энергетической безопасности Крыма

© РИА Новости. Михаил Климентьев
18 марта. Interfax-Russia.ru - Энергетического ресурса Крыма с вводом новых объектов теперь хватит не только для покрытия собственных потребностей, но и для передачи в соседние регионы, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Сегодня сделан еще один важный шаг в укреплении энергетической безопасности Крымского полуострова, да и всего юга Российской Федерации, в развитие экономики и инфраструктуры региона", - сказал В.Путин в понедельник на официальной церемонии пуска Балаклавской и Таврической тепловых электростанций (ТЭС) в Крыму на полную мощность.

Он уточнил, что "сегодня общий объем энергопотребления в Крыму составляет где-то 1000-1100 МВт, а с учётом ввода новых объектов общий энергетический ресурс Крыма и Севастополя составит порядка 2070 МВт".

"Таких объемов будет достаточно не только для покрытия собственных потребностей с учетом планов развития Крымского полуострова, но и при необходимости для передачи в соседние регионы", - подчеркнул глава государства.

Он отметил, что 18 марта - знаменательный день для Севастополя, для Крыма, да и для всей страны. "Пять лет назад произошло воссоединение Крыма и Севастополя с Россией, и тогда же, в 2014 году, мы понимали, что впереди очень большая, масштабная работа. И сегодня она, эта работа, идет по плану, последовательно, системно. Благодаря нашим общим усилиям приносит значимый результат", - сказал В.Путин.

Он сообщил, что на территории Краснодарского края в эксплуатацию вводится новая современная подстанция "Порт", "она нужна для развития морского порта "Тамань", для обеспечения работы Крымского моста".

"Здесь, в Севастополе, на полную мощность выходит Балаклавская ТЭС и симферопольская - Таврическая ТЭС. Эти станции с октября прошлого года уже работают, поставляют энергию, сегодня вводится еще два новых блока, по одному там и там. Их общая мощность удвоится, будет увеличена до 940 МВт. Это ровно столько, сколько в прежние годы Крым получал из соседней страны. Это 90% текущего энергопотребления всего Крыма. Я хочу поблагодарить всех, кто участвовал в создании этих важнейших энергетических объектов", - сказал В.Путин.

Президент напомнил, что в 2014 году собственная генерация на крымском полуострове составляла 160 МВт: "Этого было даже недостаточно с учётом поставок с Украины, явно было недостаточно для устойчивой работы и подачи электроэнергии в жилые дома, больницы, школы и тем более для развития крымского полуострова, для подключения к сетям новых потребителей, для развития промышленности, бизнеса, туризма. Этого было совершено недостаточно".

"Ситуация изменилась кардинально", - подчеркнул президент.

Балаклавская и Таврическая станции, отметил он, дадут нам 940 МВт.

"Еще 850 МВт может обеспечить энергомост, подключенный к единой системе энергоснабжения России. 160 МВт - это прежние объекты генерации. И еще 129 МВт даст новая Сакская ТЭС, которая в настоящее время готовится к вводу и проходит комплексные испытания. У нас основные работы в этом смысле можно сказать завершены, но еще есть над чем работать, в том числе по сетям", - добавил он.

"Я выражаю слова благодарности за то, что уже сделано, хочу выразить надежду, что вы и дальше будете работать так же эффективно, как и прежде. (...) Еще раз хочу сказать большое спасибо всем специалистам, которые участвовали в этой сложной, очень нужной людям работе. Вы успешно решили задачу без всякого преувеличения общенациональной значимости", - заключил глава государства.

Строительство двух крымских ТЭС - "Таврической" в Симферополе и "Балаклавской" в Севастополе - вело ООО "Внешнеэкономическое объединение "Технопромэкспорт" (входит в госкорпорацию "Ростех"), мощность каждой из них - 470 МВт.

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