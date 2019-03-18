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18.03.19 15:43

Более 2,3 млрд рублей будет направлено на ремонт дорог в Тульской области в 2019 году

Фото пресс-службы правительства Тульской области
18 марта. Interfax-Russia.ru - В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Тульской области в 2019 году будет отремонтировано более 197 км дорог, сообщила пресс-служба облправительства со ссылкой на министра транспорта и дорожного хозяйства региона Родиона Дудника.

"Планируется отремонтировать свыше 197 км дорог. В их числе почти 154 км автодорог регионального и межмуниципального значения и 41 улица в населенных пунктах. На эти цели будет направлено 2 млрд 327 млн рублей. Предусмотрено федеральное финансирование в размере 938,5 млн рублей", - сказал Р.Дудник.

По словам министра, в рамках национального проекта поставлена цель к 2024 году увеличить долю автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, до 50%, а в крупнейших городских агломерациях этот показатель должен достичь 85%.

"В Тульской области к концу этого года предусматривается достижение показателя по состоянию региональных дорог – чуть более 46%, по дорогам агломерации – 65%", - отметил Р.Дудник.

Также, по словам министра, Тульская область в 2017-2018 годах участвовала в приоритетном проекте «Безопасные и качественные дороги». В прошлом году в рамках проекта было отремонтировано 87 объектов протяженностью чуть более 114 км. Общий бюджет финансирования составил 1 млрд 566 млн рублей.

Ранее сообщалось, что Тульская область в 2019 году планирует направить на проведение дорожных работ 4,5 млрд рублей (в 2018 году - около 4,8 млрд рублей).

Общая протяженность дорог в Тульской области составляет 13,7 тыс. км, в том числе 731,6 км - федеральные дороги.

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