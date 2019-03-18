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Правительство подготовило пакет допмер по поддержке рождаемости в ДФО

© РИА Новости. Павел Львов
18 марта. Interfax-Russia.ru - Правительство выделяет дополнительно 3,1 млрд рублей из резервного фонда на дополнительные меры по поддержке рождаемости в регионах Дальнего Востока, заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин.

"Подготовлен пакет дополнительных мер по поддержке рождаемости на Дальнем Востоке, (...) эта работа завершена. Правительством принято принципиальное решение о том, что это будут дополнительные деньги из резервного фонда, и эти меры заработают с 1 января этого года", - сказал М.Топилин журналистам в понедельник по итогам заседания президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.

Глава Минтруда пояснил, что региональные власти уже приняли на своем уровне все необходимые акты, чтобы новые меры заработали. Федерация будет эти меры финансировать в виде субсидий, предоставляемых бюджетам субъектов.

"Это порядка 3,1 млрд рублей дополнительно", - добавил М.Топилин.

Он напомнил, что речь идет о выплате единовременного пособия по рождению первого ребенка в размере двух прожиточных минимумов ребенка в каждом из дальневосточных регионов (в среднем, по словам М.Топилина, оно будет составлять около 30 тыс. рублей), увеличение материнского (семейного) капитала жителям Дальнего Востока на 30% (порядка 135-140 тысяч рублей).

Кроме того, по словам главы Минтруда, подготовлен проект указа президента РФ о том, что выплата ежемесячного пособия на третьего ребенка из материнского капитала для семей с невысокими доходами будет назначаться в том числе в тех регионах, которые демонстрируют высокие показатели рождаемости.

"То есть во всех субъектах Дальнего Востока будут платиться пособия по рождению третьего ребенка в размере прожиточного минимума ребенка с 1 января этого года. Регионы свою нормативную базу приняли", - сказал М.Топилин.

Министр добавил, что весь пакет мер по Дальнему Востоку в его ведомстве рассчитывают внести в правительство до 1 апреля: документы, по его словам, уже согласованы с Минфином.

"Подчеркиваю, что выплаты будут осуществляться с 1 января, задним числом", - отметил руководитель Минтруда.

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