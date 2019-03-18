Жители ЯНАО смогут в МФЦ сдать тесты для участия в конкурсах на соискание государственных должностей

18.03.19 16:41

© РИА Новости. Алексей Сухоруков

18 марта. Interfax-Russia.ru - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) в Ямало-Ненецком автономном округе и кадровый ресурсный центр государственной и муниципальной службы региона договорились о тестировании в МФЦ желающих участвовать в конкурсах на замещение вакантных должностей гражданской службы.

Пресс-служба губернатора ЯНАО сообщает, что тестирование желающих проводится для оценки уровня их базовых знаний по русскому языку, основам конституции, госслужбы и противодействия коррупции, информационных технологий.

Механизм централизованного тестирования опробован в прошлом году. Тем, кто прошел испытания, выданы 450 сертификатов, которые претенденты на государственные должности могли предоставить для участия в конкурсах.

"А теперь - после заключения соглашения - и жители отдаленных территорий Ямала, желающие поступить на гражданскую службу, смогут пройти тестирование в удобное для них время на территории своего города или поселка", - говорится в сообщении.

При этом потенциальный соискатель, решивший пройти тестирование, сам может выбрать удобное время для написания тестов.