Единороссы в Думе выступили за запрет хостелов в многоквартирных домах с 1 июля, а не с 2020 года

18.03.19 17:22

© РИА Новости. Владимир Федоренко

18 марта. Interfax-Russia.ru - Фракция "Единая Россия" предлагает ввести в действие закон о запрете хостелов в многоквартирных жилых домах с 1 июля - такое решение был озвучено на заседании совета Думы, сообщил "Интерфаксу" участник заседания.

"Единая Россия предлагает, чтобы закон вступил в силу с 1 июля, а не с января 2020 года, как это считает необходимым Совет Федерации", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что парламентское большинство готово на создание согласительной комиссии с Советом Федерации в связи с отклонением верхней палатой соответствующего закона 13 марта.

Собеседник агентства уточнил, что из четырех думских фракций три оппозиционные (КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия") настаивали на необходимости преодоления вето Совета Федерации на закон.

"Единая Россия", по его словам, считает возможным создать согласительную комиссию и установить компромиссный срок вступления данного закона в силу - 1 июля.

"Если согласительная комиссия не выйдет на общее решение, Госдума оставляет за собой право поставить вопрос о преодолении вето Совета Федерации", - добавил собеседник агентства.

Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков подтвердил журналистам, что совет Думы обсудил на своем заседании в понедельник отклоненный Советом Федерации законопроект о запрете хостелов в многоквартирных домах. Решением Совета Думы отклоненный Советом Федерации закон направлен в комитет по ЖКХ, отметил он.

"На заседании Совета Думы состоялось предварительное обсуждение с членами Совета Думы о дальнейшей судьбе этого закона. Были высказаны разные мнения руководителями фракций: так руководители фракций КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия" высказались за преодоление вето Совета Федерации, мнение "Единой России" - все-таки создать согласительную комиссию и внести предложение о том, чтобы дать возможность определенного периода до вступления в силу этого закона, не меняя по сути его содержание", - сказал А.Жуков.

По его словам, "единороссы" предлагают ввести его в действие примерно с 1 июля текущего года, то есть дать "порядка 90 дней на приведение дел в соответствие с позициями этого закона".

Он отметил, что такие позиции были высказаны на предварительном обсуждении, затем комитет по ЖКХ должен обсудить этот законопроект и вынести свои предложения на рассмотрение в Государственной Думе.