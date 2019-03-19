Тюменские ветераны получат по 5 тыс. рублей ко Дню Победы

19.03.19 11:05

© РИА Новости. Евгения Новоженина

19 марта. Interfax-Russia.ru - Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал постановление о единовременной денежной выплате ветеранам ко Дню Победы, сообщает во вторник пресс-служба главы региона.

В частности, по 5 тыс. рублей получат участники и инвалиды Великой Отечественной войны, а также узники концлагерей, блокадники и вдовы погибших в годы войны.

Размер выплаты труженикам тыла, а также тюменцам, чьи отцы погибли на фронте, и тем, кто родился до 1932 года, составит 2 тыс. рублей.

Единовременную выплату получат более 21 тыс. жителей региона.