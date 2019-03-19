Ботанический сад Петербурга просит вернуть украденную из оранжереи гипсовую голову

19.03.19 11:07

© РИА Новости. Михаил Киреев

19 марта. Interfax-Russia.ru - Ботанический сад Петра Великого просит вернуть гипсовую голову, украденную из оранжереи с растениями Средиземноморья и Южной Африки.

"Мы обращаемся с просьбой к тому, кто совершил это злодеяние: "Верните голову! Она дорога нам как подарок", - говорится в сообщении на странице сада в соцсети "ВКонтакте".

В Ботаническом саду подчеркивают, что гипсовая голова, украшавшая Субтропический маршрут, не представляет никакой ценности, и украсть ее можно было только по незнанию или в шутку.

Посетители сада в комментариях негодуют из-за кражи артефакта, одна из них предлагает взамен гипсовый бюст Аполлона Бельведерского.