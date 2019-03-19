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19.03.19 11:14

"Аэрофлот" вводит на ряде среднемагистральных маршрутов безбагажные тарифы

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
19 марта. Interfax-Russia.ru - Группа "Аэрофлот" со 2 апреля 2019 г. вводит на ряде направлений безбагажные тарифы, сообщил перевозчик.

На рейсах авиакомпании "Россия" под коммерческим управлением ПАО "Аэрофлот" безбагажные тарифы вводятся на среднемагистральных направлениях. На собственных рейсах "Аэрофлота" безбагажные тарифы вводятся для перевозок в города Германии - Берлин, Франкфурт, Дюссельдорф, Мюнхен, Гамбург, Штутгарт, Ганновер, Дрезден, а также Италии - Рим, Милан, Венеция, Болонья, Неаполь и Верона.

"Безбагажные тарифы вводятся по многочисленным просьбам пассажиров, которые путешествуют налегке. Ранее из-за отсутствия в тарифной линейке группы "Аэрофлот" безбагажных тарифов такие пассажиры вынуждены были оплачивать неоказанную по сути услугу - перевозку отсутствующего регистрируемого багажа", - говорится в сообщении компании.

При этом на всех рейсах авиакомпании "Россия" и "Аэрофлота" по-прежнему продолжат действовать тарифы, включающие стоимость перевозки багажа.

Введение безбагажных тарифов позволит снизить цены на билеты экономкласса, указывает "Аэрофлот". На некоторых направлениях снижение стоимости минимального тарифа составит до 30%.

"Главная цель введения безбагажного тарифа - сделать минимальные цены на авиаперелет еще ниже и расширить линейку предлагаемого продукта, это общемировой тренд даже для классических авиакомпаний, - заявил заместитель генерального директора ПАО "Аэрофлот" по коммерции и финансам Андрей Чиханчин. - Теперь мы можем предложить оптимальные варианты и тем, кто хочет путешествовать налегке и недорого, и тем, кто хочет получить премиальный опыт полета".

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