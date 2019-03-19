МИД РФ: развал ДРСМД может привести к гонке вооружений в регионах мира

19.03.19 11:30

© РИА Новости. Валерий Мельников

19 марта. Interfax-Russia.ru - Прекращение действия договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности чревато началом многосторонней гонки вооружений в нескольких регионах мира, заявили во вторник в МИД России.

"Если США сохранят свою нынешнюю позицию по ДРСМД, то 2 августа он прекратит действие", - говорится в комментарии, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

"Очевидно, что развал Договора будет иметь самые негативные последствия для международной безопасности и стабильности. Может начаться многосторонняя гонка вооружений сразу в нескольких регионах; дальнейшей эрозии подвергнется система контроля над вооружениями", - отметили на Смоленской площади.

В МИД РФ заявили, что такое развитие событий "чревато серьёзными угрозами для устойчивости режима Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и перспектив дальнейшего ядерного разоружения".

В российском дипведомстве напомнили, что в настоящий момент "США ведут активную разработку новых ракетных систем средней дальности".

"Вынуждены готовиться к их потенциальному развёртыванию", - заявили в МИД РФ.