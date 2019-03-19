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19.03.19 11:30
МИД РФ: развал ДРСМД может привести к гонке вооружений в регионах мира
"Если США сохранят свою нынешнюю позицию по ДРСМД, то 2 августа он прекратит действие", - говорится в комментарии, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.
"Очевидно, что развал Договора будет иметь самые негативные последствия для международной безопасности и стабильности. Может начаться многосторонняя гонка вооружений сразу в нескольких регионах; дальнейшей эрозии подвергнется система контроля над вооружениями", - отметили на Смоленской площади.
В МИД РФ заявили, что такое развитие событий "чревато серьёзными угрозами для устойчивости режима Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и перспектив дальнейшего ядерного разоружения".
В российском дипведомстве напомнили, что в настоящий момент "США ведут активную разработку новых ракетных систем средней дальности".
"Вынуждены готовиться к их потенциальному развёртыванию", - заявили в МИД РФ.
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