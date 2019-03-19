Турпоток на Северный Кавказ до 2035 года планируется увеличить в четыре раза

19.03.19 11:32

© РИА Новости. Денис Абрамов

19 марта. Interfax-Russia.ru - Турпоток в Северо-Кавказский федеральный округ (СКФО) по прогнозам увеличится в четыре раза благодаря реализации новой стратегии развития туризма на территории региона до 2035 года, сообщает пресс-служба министерства по делам Северного Кавказа.

"Благодаря реализации стратегии число туристов на Северном Кавказе может вырасти с 1,5 млн человек в 2018 году до 6 млн к 2035 году. Кроме этого, объем инвестиций в основной капитал проектов по строительству гостиниц и отелей должен вырасти с 979 млн рублей в 2016 году до 3 млрд рублей к 2024 году и до 16 млрд к 2035 году. Число мест в гостиничных комплексах к 2035 году увеличится до 271 тыс.", - сообщает ведомство.

Как отметили в пресс-службе, утвержденная программа также направлена на рост числа рабочих мест в сфере туризма.

Ведомство добавило, что в течение шести месяцев министерством будет подготовлен план мероприятий для реализации стратегии.

Правительство 7 марта утвердило стратегию развития туризма на территории Северо-Кавказского федерального округа. Она касается строительства гостиниц, инвестиций в отрасль региона, а также роста турпотока. Согласно новой программе до 2035 года планируется увеличить количество коллективных мест размещения, привлечь дополнительные инвестиции для развития лечебно-оздоровительного и горнолыжного туризма. Также предусматривается решение вопросов по развитию придорожного сервиса, созданию системы информирования о мерах безопасности.