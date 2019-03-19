Воспитательница из Курской области, заклеившая ребенку рот, приговорена к исправительным работам

19.03.19 11:36

© РИА Новости. Андрей Старостин

19 марта. Interfax-Russia.ru - Суд в Курской области вынес приговор воспитательнице одного из детских садов Кореневского района за жестокое обращение с детьми, сообщает следственное управление СКР по региону.

Установлено, что 39-летняя женщина трижды применяла физическую силу к своим подопечным.

Так, разозлившись на поведение 4-летнего мальчика, она толкнула его рукой, в результате чего он упал под стол. Позднее она ударила этого же ребенка рукой по лицу.

Кроме того, однажды злоумышленница заклеила скотчем рот 3-летнему ребенку.

Суд признал женщину виновной по ст.156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего педагогическим работником, при этом деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним).

Ей назначено наказание в виде 1,5 лет исправительных работ с удержанием в доход государства 10%. Также она на 2 года лишена права заниматься преподавательской деятельностью.