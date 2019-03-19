На "Самбекских высотах" под Ростовом установят 13 экспонатов военной техники

19.03.19 11:51

© РИА Новости. Илья Питалев

19 марта. Interfax-Russia.ru - Высадка деревьев и церемония захоронения останков павших воинов пройдут на территории мемориального комплекса "Самбекские высоты" весной текущего года, сообщает управление информационной политики правительства Ростовской области.

"На данный момент завершается подготовка проектно-сметной документации строительства часовни, амфитеатра и аллеи фонтанов на аллее Славы. Оборудуются площадки под установку 13 единиц военной техники", - приводятся в сообщении слова министра культуры Ростовской области Анны Дмитриевой.

Отмечается, что общая строительная готовность здания народного музея на территории мемориального комплекса "Самбекские высоты" составляет 55%, завершена постройка подземной части строения, в настоящий момент идет устройство железобетонных колонн первого этажа и укладка кирпичных перегородок. На 70% готовы военно-историческая экспозиция, административно-бытовой корпус и гараж, построена и подключена к системам коммуникации котельная.

Внутренняя экспозиция музея сформирована по пяти темам: "Два мира, две войны", "Оккупация. Сопротивление", "Прорыв. Освобождение Ростовской области", "Подвиг тружеников тыла", "Река времени (зал памяти)". Выставки будут оснащены современным мультимедийным оборудованием.

Также как и в прошлом году, в апреле текущего года планируется высадка деревьев, в которой примут участие общественные деятели, представители поисковых отрядов, ветераны, молодежь, а в канун празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне состоится церемония захоронения останков павших воинов.

В создании народного музея принимают участие все жители области, организации и общественные объединения. На сайте благотворительного фонда поддержки создания народного военно-исторического музейного комплекса "Самбекские высоты" можно узнать о способах поддержки проекта.

Ранее сообщалось, что в музейном комплексе "Самбекские высоты" установят стенд, посвященный актеру Владимиру Этушу.

Народный военно-исторический комплекс "Самбекские высоты" создают в Ростовской области для сохранения памяти о подвигах в Великой отечественной войне, в частности на Миус-фронте.