Вдвое увеличена выплата к пенсии для жителей Долгопрудного старше 80-ти лет

19.03.19 11:53

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

19 марта. Interfax-Russia.ru - Фиксированную выплату к страховой пенсии для жителей Долгопрудного при достижении 80-летнего возраста увеличили почти до 10,7 тысяч рублей в 2019 году, сообщает сайт администрации муниципалитета.

"С 1 января 2019 года переиндексация фиксированной суммы составляет 5334,19 руб., а ее повышение возросло до 10 668,38 руб. (...) Лица, проработавшие 15 календарных лет и более в районах Крайнего Севера и имеющие страховой стаж не менее 25 лет у мужчин или не менее 20 лет у женщин, при достижении 80-летнего возраста получают дополнительную прибавку на 50%", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для лиц, проработавших 20 лет и более в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера и имеющих страховой стаж не менее 25 лет у мужчин или не менее 20 лет у женщин, при достижении 80-летнего возраста сумма возрастает на 30%.

Данное увеличение к страховой пенсии по старости производится в беззаявительном порядке со стороны пенсионера.

"Выплата с учетом повышения совершается в следующем месяце после исполнения 80-ти лет", - отмечается в сообщении.

Пенсионерам, которые являются инвалидами I группы и достигли вышеуказанного возраста, повышение не осуществляется в связи с уже установленной компенсацией для данной категории.

По данным администрации, прошлом году выплаты пенсионерам составляли на 7% меньше и до индексации равнялись сумме 4982,90 руб.