Более 150 учеников школы в пензенском поселке эвакуировали из-за замыкания

19.03.19 12:04

© РИА Новости. Александр Кряжев

19 марта. Interfax-Russia.ru - Персонал и ученики школы в поселке Мичуринский Пензенской области были эвакуированы во вторник утром из-за короткого замыкания электропроводки, пострадавших нет, сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.

Информация о замыкании в электрощитовой школы Пензенского района поступила к спасателям в 09:12 мск. Последующего горения не было, отмечается в сообщении.

Для ликвидации последствий на месте были задействованы десять человек и четыре единицы техники.

В пресс-службе ГУ МЧС агентству "Интерфакс-Поволжье" уточнили, что из школы были эвакуированы 170 человек, из них 154 ученика.

"Администрация школы приняла решение о временной остановке учебного процесса до среды, сегодня все отпущены по домам", - уточнил собеседник агентства.