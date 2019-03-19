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19.03.19 12:04
Более 150 учеников школы в пензенском поселке эвакуировали из-за замыкания
Информация о замыкании в электрощитовой школы Пензенского района поступила к спасателям в 09:12 мск. Последующего горения не было, отмечается в сообщении.
Для ликвидации последствий на месте были задействованы десять человек и четыре единицы техники.
В пресс-службе ГУ МЧС агентству "Интерфакс-Поволжье" уточнили, что из школы были эвакуированы 170 человек, из них 154 ученика.
"Администрация школы приняла решение о временной остановке учебного процесса до среды, сегодня все отпущены по домам", - уточнил собеседник агентства.
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