Свердловские таможенники перекрыли канал поставки наркотиков из Китая

19.03.19 12:26

© РИА Новости. Владимир Песня

19 марта. Interfax-Russia.ru - Таможенники задержали молодого человека, который получал наркотики из Китая и распространял их в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.

21-летнего юношу задержали в почтовом отделении, когда он получал заказ с наркотиками из Китая. Оперативники выяснили, что молодой человек приехал в Екатеринбург из Каменска-Уральского, учился в вузе, а распространение наркотиков было основным источником дохода. Полученные вещества задержанный хранил в съемной комнате, которую использовал как склад.

"Общий вес изъятого у молодого человека наркотика составил почти 0,5 кг. Информацию о том, сколько вещества было в посылке из Китая, оперативники не раскрывают", - сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе Уральского таможенного управления.

В отношении юноши возбуждены уголовные дела по ст. 228.1 и 229.1 УК РФ РФ. За контрабанду наркотиков и покушение на их сбыт злоумышленнику грозит до 20 лет лишения свободы.