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19.03.19 12:26
Свердловские таможенники перекрыли канал поставки наркотиков из Китая
21-летнего юношу задержали в почтовом отделении, когда он получал заказ с наркотиками из Китая. Оперативники выяснили, что молодой человек приехал в Екатеринбург из Каменска-Уральского, учился в вузе, а распространение наркотиков было основным источником дохода. Полученные вещества задержанный хранил в съемной комнате, которую использовал как склад.
"Общий вес изъятого у молодого человека наркотика составил почти 0,5 кг. Информацию о том, сколько вещества было в посылке из Китая, оперативники не раскрывают", - сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе Уральского таможенного управления.
В отношении юноши возбуждены уголовные дела по ст. 228.1 и 229.1 УК РФ РФ. За контрабанду наркотиков и покушение на их сбыт злоумышленнику грозит до 20 лет лишения свободы.
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