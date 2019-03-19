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19.03.19 12:44

Матвиенко назвала смерть Хуциева невосполнимой потерей

© РИА Новости. Евгения Новоженина
19 марта. Interfax-Russia.ru - Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила выдающуюся роль Марлена Хуциева в развитии отечественной режиссерской школы, а также его преданность принципам и идеалам искусства.

"Марлен Мартынович приумножил лучшие традиции режиссерской школы, всегда щедро делился опытом с молодежью. До последнего дня он был предан профессии, верен принципам и высоким идеалам искусства. Память о нем будет жить в его картинах, в сердцах друзей, коллег, учеников и всех, кто его любил", - говорится в телеграмме В.Матвиенко в адрес Союза кинематографистов России в связи с кончиной режиссера.

По ее словам, М.Хуциев - легендарный режиссер, с именем которого связана целая эпоха в летописи отечественного кинематографа.

"Это невосполнимая потеря для всех нас. Марлен Мартынович был истинным творцом и созидателем, тонко чувствующим стиль и художественную идею произведения. На его светлых, жизнеутверждающих фильмах выросло не одно поколение россиян. В своих работах он сумел показать искренние взаимоотношения людей, раскрыть их характеры, донести до зрителя сложную палитру внутренних переживаний", - отметила спикер Совета Федерации.

Она выражает соболезнования родным и близким М.Хуциева.

Соболезнования в связи с уходом из жизни режиссера Марлена Хуциева также выразил президент России Владимир Путин.

"Президент глубоко соболезнует в связи с кончиной Марлена Хуциева, нашего великого режиссера", - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналистам во вторник.

Режиссер М.Хуциев скончался во вторник в Боткинской больнице в Москве на 94-м году жизни, сообщили "Интерфаксу" в Союзе кинематографистов России. Там уточнили, что прощание с режиссером состоится 21 марта в Доме кино в 11:00.

Кинорежиссер, Народный артист СССР Марлен Хуциев родился в 1925 году в Тифлисе.

В 1952 году окончил режиссёрский факультет ВГИКа, работал режиссёром на Одесской киностудии, с 1959 года - киностудии имени Горького, с 1965 года - на "Мосфильме".

Среди картин, снятых режиссёром, - "Весна на Заречной улице" (совместно с Феликсом Миронером), "Два Фёдора", "Застава Ильича", "Послесловие", "Бесконечность" и другие.

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