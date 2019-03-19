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19.03.19 12:58
Продавцы овощей и водители автобусов в Якутске отказались выходить на работу после воскресного происшествия
Руководство одного из таких магазинов выложило в соцсетях сообщение о ночном нападении и просит прощения у покупателей за вынужденный простой в работе.
"Все оптовые базы закрыты. Нам попросту негде брать для вас фрукты и овощи. Приносим свои извинения", - говорится в объявлении.
Также с утра вторника наблюдалось уменьшение количества городских пассажирских автобусов на некоторых маршрутах. Местные СМИ связывают это с нападением и избиением водителя маршрутки. В свою очередь директор "Союзавто" Андрей Косицкий объясняет это техническими неполадками.
"Все проблемы, связанные с интервалом движения, касаются технических неполадок транспорта. Несколько автобусов находятся на ремонте, поэтому сегодня и наблюдается увеличение интервала движения. Ситуация у нас под контролем, в скором времени движение будет стабилизировано", - цитирует его слова пресс-служба городской администрации.
По словам же директора муниципального предприятия "Якутская пассажирская автотранспортная компания" Сергея Максимова, "некоторые водители не вышли на работу, опасаясь расправы".
"Подчеркну, что это наблюдается только в коммерческом общественном транспорте. У нас все маршруты идут по графику", - сообщил он агентству.
Очевидцы сообщают также об усиленном дежурстве полиции на конечных остановках автобусных маршрутов и установке видеонаблюдения возле городской мечети.
Агентство пока не располагает комментарием пресс-службы МВД РФ по Якутии.
Как сообщалось, 17 марта уроженец Киргизии в Якутске похитил и изнасиловал местную жительницу. Ей удалось сбежать. Обвиняемый был задержан и помещен под стражу. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование) и ч. 1 ст. 126 УК РФ (похищение человека).
Происшествие вызвало широкий общественный резонанс.
Глава Якутии призвал не допустить разжигания межнациональной розни и пообещал усилить в республике борьбу с незаконной миграцией и предпринимательством, а лидеры национальных диаспор резко осудили преступников.
В минувший понедельник в спорткомплексе "Триумф" прошла встреча жителей Якутии с руководством республики и города. Как сообщил в своем Facebook глава Якутии Айсен Николаев, во встрече приняли участие более 6 тыс. человек.
Люди требовали ужесточить миграционное законодательство и проверить все торговые заведения, где работают выходцы из Средней Азии. Также по соцсетям стали распространяться фото и видео, где неизвестные угрожают мигрантам, требуя от них покинуть республику.
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