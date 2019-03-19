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19.03.19 13:02

Минфин РФ повысит зарплаты госслужащим за счет сокращения их числа

© РИА Новости. Антон Денисов
19 марта. Interfax-Russia.ru - Власти хотят сделать зарплаты госслужащих конкурентоспособными, а этого невозможно добиться без сокращений, заявила первый замминистра финансов РФ Татьяна Нестеренко.

"Такой вопрос поставлен и будет решен в следующем году: 5% территориальные органы со следующего года (сокращение численности сотрудников ФОИВ - ИФ), а через год еще 10%. Итого за два года территориальные органы - 15% (сокращение - ИФ). Центральный аппарат - 10%", - сказала она, выступая на коллегии Казначейства во вторник.

"Это делается для того, чтобы в том числе найти ресурсы для изменения системы оплаты труда. Мы не можем на эту большую разросшуюся систему государственного управления распространить и принять решения еще и по увеличению уровня оплаты труда. А у нас стоит такое поручение - вывести систему отплаты труда на госслужбе на конкурентный уровень", - объяснила Т.Нестеренко логику планируемых сокращений.

"Мы примерно оценили этот конкурентный уровень в системе государственной службы, обсудили это и на комиссии по государственному управлению при президенте, и в правительстве. И в принципе решения такие приняты, но без оптимизации такие решения никак не могут быть реализованы, на это требуется много денег. Поэтому вклад каждого органа власти в изменение системы оплаты труда должен быть достигнут", - заявила она, подчеркнув, что фонд оплаты труда при сокращениях меняться не будет.

"Главная позиция реформы системы оплаты труда госслужащих - поднять постоянную часть оплаты труда, чтобы она была 60% от ФОТ и только 40% - стимулирующая. Сейчас эта "пирамида" перевернута", - отметила Т.Нестеренко.

В перспективе систему госуправления ждут и более значимые изменения, сказала она.

"Это будет только первый шаг. Впереди будет и второй шаг - рассмотрение структуры государственного управления. Мы сейчас готовим решения правительства со стороны министерства финансов - формировать реестр полномочий и функций государственных органов. Это чрезвычайно важный информационный ресурс, который поможет выявить дублирование функций, и второе, что очень сложно будет сделать - разделить полномочия, которыми наделены те или иные органы на два направления: административно-властные и гражданско-правовые. Надо попытаться разделить эти части и понять, провести границу между властными и гражданско-правовыми полномочиями, и в конце концов надо будет заниматься чем-то одним: тем или иным. Как только мы выявим общие гражданские полномочия, здесь надо будет заниматься вопросами аутсорсинга, передачи (функций - ИФ) на исполнение негосударственным органам, или централизацию. Но это будет очень сложно", - заключила первый замминистра финансов.

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