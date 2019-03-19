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19.03.19 13:06
Предвестник весны - бурый медведь Гоша - проснулся в зоопарке Удмуртии
"Свершилось преприятнейшее событие - посетители заметили в вольере медведя. Сначала не поверили своим глазам. Но это оказалось чистой правдой", - говорится в сообщении.
В первый раз Гоша вышел погулять всего на полчаса. "Подышал свежим воздухом, прогулялся вдоль скал, попробовал было пройтись по снегу, но утонул в снежной пуховой перине, что ему, конечно, не очень понравилось", - сообщает о действиях косолапого пресс-служба.
Позже проснувшийся медведь продолжил свои короткие вылазки.
"Ни для кого не секрет, что о приближении весны в зоопарке Удмуртии судят по поведению бурого медведя Гоши. Если он вышел гулять в вольер из берлоги, значит весна не за горами", - отмечается в сообщении.
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